Le Festival International Cinéma et Migrations revient à Agadir, du 13 au 18 juin 2022, pour sa 18e édition. Après deux ans de crise sanitaire, les organisateurs veulent marquer le coup avec une sélection éclectique de nouveaux films, longs et courts métrages.

L’Association «Al moubadara attakafiya» vient d’annoncer le retour du Festival International Cinéma et Migrations pour une 18e édition, prévue du 13 au 18 juin 2022, à Agadir. Cette année, c’est la Tunisie qui sera mise à l’honneur. D’éminentes personnalités du monde du cinéma et de la culture célébreront le cinéma du pays du jasmin.

Le festival propose une sélection de nouveaux films, longs et courts-métrages, ayant pour thème l’émigration ou réalisés par des immigrés durant les deux dernières années.

Au programme, deux compétions officielles. Le jury des longs-métrages sera présidé par l’écrivain, poète et peintre franco-Marocain, Tahar Ben Jelloun. Celui des courts-métrages, lui, sera présidé par Bilal Marmid, le journaliste-chroniqueur (Medi 1) et critique de cinéma.

Cette édition prévoit la consécration du talentueux Samy Naceri, acteur Français fils d’immigré, et grand amoureux du Maroc. Cet acteur a pu marquer, par ses rôles et son énergie débordante, la scène cinématographique française avant de se lancer à la conquête d’Hollywood. Hommage aussi sera rendu à l’actrice marocaine Majdouline Idrissi et au réalisateur Franco-Marocain Kamal Hachkar.

En plus de la compétition officielle, il y aura des projections des films en compétition, des conférences et séminaires thématiques animés par des chercheurs et spécialistes, des ateliers de formation dans les métiers du cinéma, ouverts aux jeunes cinéastes marocains.

Le festival propose aussi un cycle du réalisateur Marocain résidant en Suisse, Mohcine Basri, à travers la projection de trois de ses longs-métrages.