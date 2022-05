Projeté en avant-première mondiale à Cannes, dans la sélection officielle «Un Certain regard», «Le Bleu du caftan» de Maryam Touzani a reçu le Prix de la Critique Internationale.

Nouvelle consécration pour le cinéma marocain. Le film de la réalisatrice Maryam Touzani, « Le Bleu du caftan » vient de remporter le Prix de la Critique Internationale (FIPRESCI) du Festival de Cannes. C’est la première fois que le Maroc remporte cette récompense internationale à Cannes.

« Le Bleu du caftan » a été projeté en première mondiale jeudi 26 mai et a reçu un très bel accueil avec une standing ovation de plus de 15 minutes.

Produit par Nabil Ayouch et co-produit par Amine Benjelloun, « Le Bleu du Caftan” est un long-métrage poignant, qui parle de transmission, de tradition et d’amour, au sens le plus large du terme.

