Les couleurs du Maroc brillent à Cannes pour la troisième année consécutive. Cette fois, le royaume est représenté par Maryam Touzani.

Le cinéma marocain s’illustre une fois de plus au festival de Cannes avec le dernier film de Maryam Touzani. « Le Bleu du Caftan » sera projeté en première mondiale jeudi 26 mai, dans le cadre de la section « Un Certain Regard ».

Produit par Nabil Ayouch et co-produit par Amine Benjelloun, « Le Bleu du Caftan” est un long-métrage poignant, qui parle de transmission, de tradition et d’amour, au sens le plus large du terme.

Le film met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de caftans dans la médina de Salé. Ces derniers accueillent Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son maâlem Halim, la même passion sincère pour la couture. Quand Mina tombe malade, l’équilibre du couple, qui vit avec un secret depuis plusieurs années, va être menacé.

Il est interprété par Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi, entre autres.

C’est la deuxième projection à Cannes pour Maryam Touzani. La réalisatrice, par ailleurs épouse de Nabil Ayouch, avait présenté son premier long-métrage « Adam », en 2019, dans la même section.

En 2021, c’est Nabil Ayouch qui a représenté le Maroc avec « Haut et Fort », premier long-métrage marocain en compétition officielle du festival.

Le réalisateur marocain était par ailleurs invité hier soir parmi les grands noms du cinéma lors de la cérémonie du 75e anniversaire du Festival de Cannes, au Grand Théâtre Lumière.

Nabil Ayouch, accompagné de Maryam Touzani, ont fièrement représenté les couleurs du royaume, aux côtés des plus illustres noms du cinéma international, en l’occurrence Jacques Audiard, Baz Luhrmann, Guillermo del Toro, Viggo Mortensen, Mads Mikkelsen, Jake Gyllenhaal, Diane Kruger, David Cronenberg, Ashgar Faradi, Les Frères Dardenne, Kristen Stewart, Julia Ducournau, Gael Garcia Bernal, Louis Garrel et Jean Dujardin.