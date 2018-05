L’image du jour. La lettre manuscrite du roi Mohammed VI à Dounia Batma

Pour la remercier pour sa chanson «Bcharat Khir» (Bonne nouvelle, ndlr), dans laquelle Dounia Batma célèbre le retour du roi Mohammed VI suite à son opération réussie à Paris, le souverain a adressé une lettre manuscrite à la chanteuse marocaine.

«Nous te remercions, à toi et à l’ensemble des artistes et journalistes qui ont participé à cette œuvre distinguées qui reflète les sentiments d’amour, de loyauté et de fidélité que vous nous accordez», peut-on notamment lire dans ce courrier signé des mains du roi et daté du 4 mai 2018.

Dounia Batma avait sorti son clip Bcharat Khir le 18 avril dernier. Le tube a enregistré jusqu'à ce jour un peu plus d'un million de vues sur la plateforme de partage de vidéos Youtube.