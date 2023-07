Pour son premier match en coupe arabe, le Raja de Casablanca a battu le CR Belouizdad (2-1), en match comptant pour le tour préliminaire du groupe D.

Le Raja de Casablanca a battu l’équipe algérienne du CR Belouizdad (2-1), en match de la première journée du groupe D de la Coupe du roi Salman des clubs champions 2023 de football, vendredi à Abha en Arabie Saoudite.

Les Verts ont été menés au score d’entrée de jeu. A la dixième minute du coup d’envoi, l’Algérien Mouad Hadded donne l’avantage aux siens.

Les joueurs du CR Belouizdad ont conservé l’avantage toute la première mi-temps.

De retour aux vestiaires, les Verts ont remis les compteurs à zéro. Et c’est sur penalty, transformé par le joueur du Raja, l’Algérien Yousri Bouzok (58e).

Le but salvateur est survenu dans les arrêts de jeu. Il est signé Bouchaib Arrassi (95e).

En plus du Raja et du CR Belouizdad, le groupe D comprend le club Al Koweït et celui d’Al Wahda émirati, issus du tour préliminaire.

L’autre club marocain en lice, le Wydad de Casablanca a signé un nul blanc hier face à l’Al-Sadd Qatari (0-0), en match de la première journée du groupe B.

En plus du Wydad de Casablanca et Al-Sadd, le groupe B comprend Al Hilal Saoudi et Al-Ahly de Tripoli, issu du tour préliminaire.

La Coupe arabe des clubs champions est une compétition annuelle de football organisée par l’Union des associations arabes de football (UAFA) et opposant les meilleurs clubs des championnats arabes.

Créée en 1982, la compétition change d’appellation à plusieurs reprises, entre 2002 et 2003 le Tournoi du Prince Faysal ben Fahad, ensuite, entre 2004 et 2009 la Ligue des champions arabes, lors de la saison 2012-2013 coupe de l’UAFA, championnat arabe en 2017, coupe Cheikh Zayed 2018, coupe du roi Mohammed VI en 2020 et Coupe du roi Salman en 2023-2024.

La dernière édition est celle de 2020. Elle a été remportée par le Raja de Casablanca.