La soirée du mardi a été celles des finales de Coupes par excellence pour les frères Amrabat. Pendant que Nordin a été sacré champion en Grève avec l’AEK Athènes contre PAOK Salonique, Sofyan a perdu la sienne avec la Fiorentina contre l’Inter de Milan.

L’ancien international marocain, Nordin Amrabat, vient de remporter un doublé avec l’AEK FC.

Après avoir été sacré champion de Grèce après la victoire de son club 4-0 contre Volos dimanche avant dernier (14 mai), le Lion de l’Atlas a ajouté une Coupe de Grèce à son actif.

🔥Tooooooday a great day 🔥

Amrabat crowned today the champion of the Greek league 😭😭😭😭🏆🏆🖤Congrats on a FANTASTIC season! Thanks for your efforts this season! You deserve every beautiful thing coming your way. Mbroooooooooook .

CHAMPIONS !!🏆🥇@NAmrabat53 pic.twitter.com/ZipfQz243a

— LAYAN 🇲🇦 (@NAmrabatt) May 14, 2023