L’international marocain, évoluant dans le club italien ACF Fiorentina, Sofyan Amrabat a accordé une interview à l’émission Golazo diffusée sur CBS Sports, où il est revenu notamment sur le fameux tacle sur Kylian Mbappé lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022.

L’impressionnante accélération de Sofyan Amrabat pour rattraper Kylian Mbappé lors des dernières minutes de jeu face à la France en demi-finale de la Coupe du monde 2022 est restée dans les annales. Interrogé par CBS Sports, l’international marocain a affirmé avec fierté que « des tacles pareils ne s’apprennent pas ». « Mbappé est très rapide, tout le monde croyait qu’il n’était pas possible de le rattraper, moi aussi d’ailleurs », a-t-il lancé en riant.

« Mais j’ai tout donné dans ce sprint et j’ai pu le rattraper et j’ai récupéré le ballon en le gardant sur le terrain, c’était parfait », se remémore-t-il.

Le lion de l’Atlas « travaille dur tous les jours » pour s’améliorer encore et donner encore plus avec son club et avec l’Équipe nationale. « Nous sommes très bons. Nous sommes l’une des meilleurs équipes en Afrique actuellement, mais on ne sait jamais (…) notre objectif c’est d’être numéro 1 », a-t-il d’ailleurs fait savoir.