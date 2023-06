La sélection marocaine de futsal abordera la finale de la septième Coupe arabe en Arabie Saoudite, vendredi contre le Koweït, avec la volonté de remporter son troisième titre de suite et confirmer sa stature.

Dominants sur le plan continental et comptant parmi les meilleures équipes mondialement, les Lions de l’Atlas auront à cœur de clôturer en beauté leur parcours dans cette Coupe arabe.

Les poulains de Hicham Dguig devront également confirmer leur large victoire (4-2) devant cette même sélection koweïtienne, lors de la troisième journée du groupe B, qui comptait également les Îles Comores et le Liban.

Ainsi, contre une équipe qu’ils connaissent bien, ce ne sont pas les solutions qui manqueront pour rééditer l’exploit du premier tour et ajouter un nouveau titre au palmarès du Maroc dans cette discipline.

Toutefois, les joueurs marocains ne devraient pas baisser la garde devant un adversaire qui cherche sa revanche et compte sur son actuelle génération pour décrocher le premier titre de son histoire, fort en cela des leçons qu’il a tirées de la précédente confrontation contre les Lions de l’Atlas.

D’ailleurs, Hicham Dguig semble conscient de ces facteurs, en estimant, jeudi lors de la conférence d’avant-match, que « les deux équipes, qui ont mérité leur qualification, partent à chances égales », ajoutant que “les deux protagonistes se connaissant bien, c’est le plus compétitif d’entre eux qui sera sacré”.

De son côté, l’entraîneur du Koweït, Mohamed Nadhim, qui a déjà affronté l’équipe marocaine quand il présidait aux destinées de la sélection d’Irak, est conscient de l’ampleur de sa mission face à un adversaire qui arrive à tenir tête aux plus grosses pointures de la planète futsal. “L’équipe du Maroc n’est plus à présenter, c’est l’une des meilleures au monde et je la connais bien pour l’avoir déjà affrontée quand j’entraînais l’Irak”.

#كأس_العرب_لكرة_قدم_الصالات | – نهائي #كاس_العرب 🏆

⚽️ بين منتخبي #المغرب و #الكويت

– الجمعة 16 يونيو 2023

🕖 الـ 00 : 7 م بتوقيت مكة المكرمة.

🏟️ صالة وزارة الرياضة

📍 محافظة #جدة

📺 منقولة عبر قنوات @riyadiyatv بالتوفيق للمنتخبين .. pic.twitter.com/FNcSnngpuA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 14, 2023

Dans sa défense du titre, l’équipe du Maroc a battu, respectivement, les Îles Comores (5-0), le Liban (6-0) et le Koweït (4-2) en phase de poules, avant d’évincer l’Arabie Saoudite (5-2) en quarts de finale et la Libye (5-1) en demie.

De son côté, à part sa défaite face au Maroc, la sélection du Koweït a fait un sans-faute face au Liban (5-4) et aux Îles Comores (7-2) au premier tour, et contre l’Egypte (6-2), en quarts, et l’Algérie (3-2) en demie.