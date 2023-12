L’Union européenne a jugé « insuffisant » lundi le projet d’accord présenté par la présidence émiratie de la COP28, appelant, comme les Etats-Unis, à une ambition plus grande pour sortir des énergies fossiles.

Washington a à cet égard estimé que le texte devait être « substantiellement renforcé », en particulier sur la « question des énergies fossiles ».

En l’état actuel, le texte présenté par la présidence de la COP28 est une déception. Il est insuffisant. Nous devons faire mieux. Notre objectif reste d’obtenir l’accord le plus ambitieux possible sur les énergies fossiles – et sur leur sortie.

« Ce texte, il est insuffisant, insuffisant. Il y a des éléments qui ne sont pas acceptables en l’état », a quant à elle déclaré la ministre française de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher à Dubaï.

Quelques minutes plus tard, la ministre espagnole Teresa Ribera, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, a à son tour qualifié le texte de « clairement insuffisant ».

Pour le commissaire européen au Climat Wopke Hoesktra, « les scientifiques sont clairs comme de l’eau de roche sur ce qui est nécessaire et, en haut de la liste, il y a sortir des énergies fossiles », un terme qui a disparu du texte proposé par le président de la conférence Sultan Al Jaber, par ailleurs président de la compagnie nationale pétrolière des Emirats arabes unis.

« The text as it now stands is disappointing. It is insufficient and not adequate to address the problem we are here to tackle.

The science is clear: we need to phase out fossil fuels.

We have to continue the conversation. » #COP28 pic.twitter.com/ZakJwDg9yd

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) December 11, 2023