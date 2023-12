Les métaphores sportives sont de mise lundi à Dubaï alors que la COP28 est censée se terminer mardi et que la dernière nuit a été courte pour tout le monde.

Le chef de l’ONU Climat a appelé lundi les pays réunis à la COP28 à lever « les blocages tactiques inutiles » dans la dernière ligne droite des négociations à Dubaï, alors que l’Arabie saoudite semble de plus en plus isolée et que la Chine apparaît comme la clé de voûte d’un éventuel accord sur les énergies fossiles.

« Nous sommes dans une course contre la montre », a tonné le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, arrivé la veille au soir, avant d’appeler les pays à la « bonne foi » et au « maximum de flexibilité » pour éviter une immense déception mardi.

Il a été très clair: la COP28 doit appeler à la « sortie des énergies fossiles », mais « cela ne veut pas dire que tous les pays doivent sortir des énergies fossiles en même temps ». C’est-à-dire que les pays riches doivent donner l’exemple, et aider les plus pauvres à financer leurs centrales solaires ou l’électrification de leurs usines.

« Nous n’avons pas une minute à perdre dans cette cruciale dernière ligne droite », a pressé avant lui Simon Stiell, chef de l’ONU Climat, jugeant que « les plus hauts niveaux d’ambition sont possibles » sur les deux sujets indissociables au coeur des derniers pourparlers: la fin du pétrole, du charbon et du gaz d’une part, et les dollars dont ont besoin les pays pauvres pour se développer sans fossiles d’autre part.

Les ONG sont sur des charbons ardents, désireuses d’une « COP qui soit un moment charnière dans notre histoire, dont on se souviendra avec fierté », a réagi Teresa Anderson, chez ActionAid International.

Signe de la fébrilité ambiante, plusieurs événements publics annoncés ont été annulés à la dernière minute.

Et un nouveau projet d’accord attendu aux aurores n’a toujours pas été publié à la mi-journée à Dubaï, l’épuisement pointant chez les milliers de participants à la COP28.

« Nous attendons toujours le texte », indiquait le responsable d’un gros bloc de pays en début de matinée, dépité de n’avoir toujours pas de nouvelles options à commenter.

As we approach the finish line of #COP28, my main message is clear:

We need an ambitious outcome that demonstrates decisive #ClimateAction and a credible plan to keep the 1.5°C warming limit alive and to protect those on the frontlines of the climate crisis.

— António Guterres (@antonioguterres) December 11, 2023