Le général du Corps des Marines américain Michael Langley, commandant de l’AFRICOM, est arrivé ce mardi au Maroc pour sa troisième visite dans le Royaume, annonce l’ambassade américaine au Maroc.

U.S. Marine Corps General Michael Langley, AFRICOM Commander, landed in Morocco on his third visit to the Kingdom, to conduct a series of meetings with defense officials and discuss shared security interests and future areas of potential cooperation.@USAfricaCommand… pic.twitter.com/Kpz1yDZFq8

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) February 20, 2024