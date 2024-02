Le Maroc constitue « un modèle en matière de sécurité et de coopération dans la région », a affirmé, mercredi à Rabat, le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique (US AFRICOM), qui effectue une visite de travail dans le Royaume.

« C’est un honneur d’avoir été accueilli par une nation qui constitue un modèle de sécurité et de coopération dans la région », a indiqué le responsable militaire américain, dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec les responsables des Forces Armées Royales (FAR).

« L’engagement du Maroc en faveur de la stabilité régionale est exemplaire, et son leadership dans la promotion de la coopération en matière de sécurité est hors pair », a souligné le Général d’Armée Langley, mettant en avant le « solide partenariat militaire » entre les États-Unis et le Maroc qui témoigne des « valeurs communes et de l’engagement des deux pays en faveur de la paix et de la prospérité ».

Et d’assurer que « grâce à des années de collaboration et d’efforts conjoints, notre relation n’a fait que se renforcer », relevant que le « lien solide » entre l’armée marocaine et le Commandement américain pour l’Afrique « AFRICOM » représente « la pierre angulaire de la stabilité dans la région ».

Rappelant que l’hospitalité du Maroc s’est étendue à l’organisation d’exercices militaires majeurs, tels que l’ »African Lion« , le plus grand exercice militaire conjoint en Afrique, le responsable militaire US a noté que « ces exercices renforcent non seulement nos capacités militaires, mais également notre engagement commun en faveur de la sécurité collective ».

Evoquant les perspectives d’avenir, le Général d’Armée Langley s’est dit convaincu que le partenariat bilatéral « continuera de prospérer et de se développer ».

« Ensemble, nous travaillerons main dans la main pour relever les défis qui nous attendent, et bâtir un avenir plus sûr et plus prospère pour tous », a-t-il dit, tout en exprimant ses remerciements au Maroc pour son « engagement inébranlable pour la paix, la sécurité et la coopération » et son « leadership qui constitue un brillant exemple pour toute la région ».

En exécution des instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Commandant de l’Africom avait été reçu, plus tôt dans la journée, par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, ainsi que par le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud.

من استقبال الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، للجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا « USAFRICOM » . pic.twitter.com/X034peT8U6 — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) February 21, 2024

Au cours de ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique accrédité à Rabat, Puneet Talwar, les deux parties se sont notamment facilitées de l’excellence des relations entre les Forces Armées Royales et les Forces armées américaines qui se concrétisent à travers des activités de coopération intenses et régulières.

A rappeler que la coopération militaire a été consolidée par les apports de la feuille de route pour le partenariat en matière de défense 2020-2030.