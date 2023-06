Un « Groupe parlementaire d’amitié » avec le Maroc a été constitué à en vue de renforcer les liens bilatéraux au bénéfice des deux parties.

Ce Groupe d’amitié intégré par sept membres représentant les principales forces politiques du pays, se veut une instance qui « veille au renforcement des relations entre l’honorable Chambre des représentants de la République de Colombie et le Royaume du Maroc à travers l’échange d’informations et d’expériences communes ».

Selon la résolution instituant ce groupe et adoptée par le bureau de la Chambre, sa mission porte également sur la « promotion de la participation la plus dynamique possible des deux parties » dans l’effort de rapprochement entre les deux nations «dans les domaines politique, commercial, économique, culturel, scientifique et technologique, conformément aux normes les plus modernes en la matière ».

Enfin, le Groupe d’amitié a pour but de promouvoir des actions conjointes entre la Chambre des Représentants de Colombie et le Maroc, en vue de « contribuer aux efforts que les autorités publiques et privées déploient en faveur du progrès économique et social au Royaume du Maroc et en Colombie ».

La présidence du Groupe d’amitié est assurée par Erika Tatiana Sanchez Pinto, vice-présidente de la Chambre des représentants, membre de la Commission des Relations extérieures, et députée de la Ligue des gouvernants anti-corruption (opposition).

Le Groupe d’Amitié compte parmi ses membres d’éminentes figures de la vie politique colombienne, représentant les principales formations politiques du pays (6 partis au total), dont 3 font partie de la coalition gouvernementale, 2 intègrent l’opposition et un parti indépendant.

Sur les sept membres du Groupe d’amitié, cinq sont membres de la Commission des Relations Extérieures de la Chambre des Représentants de Colombie.

Outre Erika Tatiana Sanchez Pinto, les autres membres sont Andres David Calle Aguas, membre de la Commission des Affaires étrangères et député du Parti Libéral (majorité), Alexander Guarin Silva, membre notamment de la commission des Relations extérieures et député du Parti de la U (Indépendant), et Alvaro Mauricio Londono Lugo, membre de la même commission et député également du Parti de la U.

Le Groupe d’amitié est aussi intégré par Carmen Felisa Ramirez Boscan, membre de la Commission des Relations extérieures et députée du Pacte historique (majorité, parti du président Gustavo Petro), Luis Alberto Alban Urbano, membre de la 1ère Commission constitutionnelle permanente et député du Parti Comunes (majorité) et Oscar Leandor Villamizar Meneses, membre de la 5ème commission constitutionnelle permanente et député du Parti du Centre démocratique (opposition).

Dans les considérants de la résolution, il est notamment fait mention des relations politiques et économiques entre les deux pays, des contacts culturels et de la fraternité parlementaire entre la Chambre des Représentants de Colombie et le Royaume du Maroc (qui) profitent aux deux pays, « raison pour laquelle ces derniers ont réitéré leur désir de renforcer ces relations qui représentent un grand bénéfice aux deux nations ».

Pour la Chambre des Représentants de Colombie, « il est primordial de renforcer les liens avec le Royaume du Maroc, afin de développer la coopération entre ces deux nations dans un avenir proche ».

En mars dernier, le Sénat colombien avait mis en place un groupe d’amitié avec le Maroc composé de 10 membres, dont sept sont issus des rangs de l’alliance au pouvoir et trois sont membres de partis de l’opposition.