Hakim Ziyech pourrait enfin voir le bout du tunnel. Le Lion de l’Atlas est sur le point de quitter Chelsea pour rejoindre le club turc Galatasaray.

La visite médicale de l’attaquant marocain avec Galatasaray est déjà programmée, ont révélé plusieurs sources, dont l’expert mercato Santi Aouna sur X (ex. Twitter).

◉ Chelsea and Galatasaray reached an an agreement for a permanent deal of Hakim Ziyech.

◉ Medical booked in the next hours as per @JacobSteinberg.

