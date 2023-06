Hakim Ziyech a finalement confirmé son transfert de Chelsea au club saoudien Al-Nassr.

La rumeur courant depuis plusieurs jours a finalement été confirmée. L’international marocain Hakim Ziyech est en passe de quitter le club londonien de Chelsea pour Al-Nassr, en Arabie saoudite. L’information a été partagée par le journaliste spécialisé, Fabrizio Romano.

Final contracts checked, deal closed for Hakim Ziyech set to join Al Nassr. It’s all agreed with Chelsea since last week and also on player side. 🟡🔵✅🇸🇦 #CFC

Contract until June 2026, just matter of medical tests and then official.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/uTZYmpul3M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023