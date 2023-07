Forts de leur performance inédite lors de la Coupe du monde 2022, les deux lions de l’Atlas, Hakim Ziyech et Sofyan Amrabat, demi-finalistes de la compétition, étaient, il n’y a pas si longtemps, lorgnés par tous les clubs d’élite du monde. Plus de six mois après le mondial, aucun transfert de taille ne s’est concrétisé comme espéré pour les deux vedettes du foot, ouvrant ainsi la porte à plusieurs interrogations sur les réseaux sociaux.

Plus le temps passe, plus les rumeurs de transfert se succèdent et se ressemblent pour l’attaquant de Chelsea et le milieu de terrain de la Fiorentina. Le premier, 30 ans à peine et doté d’un talent et d’une qualité de jeu au-dessus de la moyenne, a été à un cheveu d’atterrir au PSG lors du mercato hivernal. L’opération avait accouché d’un échec à cause d’un quiproquo administratif bizarroïde provoqué par Chelsea.

En mauvais termes avec les Blues, Ziyech commençait à entrevoir dernièrement le bout du tunnel après une offre du saoudien Al-Nassr, où joue actuellement Cristiano Ronaldo. Mais le deal n’a pas abouti en raison d’un motif invraisemblable avancé par le top-management du club: un prétendu problème au genou détecté lors de la visite médicale.

Il n’en est rien: Ziyech a récemment démenti ce faux prétexte à sa façon en postant, non sans sarcasme, ses jambes dans une story Instagram avec le commentaire « Problèmes aux genoux c’est ça ?« .

La même malédiction semble suivre Sofyan Amrabat. L’international marocain a été, à plusieurs reprises, pressenti dans des méga-clubs comme l’Atlético Madrid, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Apparemment, le non-retour de Lionel Messi chez les Blaugrana aurait gâché son transfert au Barça.

Comme nous l’avons rapporté le 27 juin dernier, l’international marocain faisait partie d’un plan proposé par la direction et l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández. Ce plan consistait à faire jouer Lionel Messi « dans un milieu de terrain en losange derrière les attaquants et, dans ce système, le milieu de terrain qui convenait le mieux était Sofyan Amrabat, surtout dans une compétition européenne de plus haut niveau».

La rumeur de son transfert imminent à Manchester Utd a été, quant à elle, vérifiée et démentie par le patron de la Fiorentina lui-même qui a affirmé n’avoir « reçu aucune offre ou proposition » pour Amrabat, ajoutant qu’il « il est toujours un joueur de la Fiorentina, et si une offre arrive, nous l’examinerons».

Pour Toufik Senhaji, analyste sportif et professeur à l’Université d’Al-Akhawayn, « il ne s’agit nullement de transferts ratés. Ce n’est que le début du mercato ».

« Ce n’est pas un transfert raté, surtout pour le bénéfice de l’équipe nationale. Personnellement, je ne voudrais pas qu’il parte pour une ligue plus ou moins nouvelle, c’est-à-dire en Arabie Saoudite. Hakim Ziyech est notre star qu’on aimerait bien voir dans des ligues beaucoup plus compétitives, sachant qu’on a la Coupe d’Afrique l’année prochaine », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il « serait mieux qu’il reste dans une ligue forte comme la ligue européenne ».

« Il aura (Hakim Ziyech, NDLR) tous les moyens et le potentiel pour être dans un grand club européen l’année prochaine », poursuit Senhaji.

Pour le cas de Soufyan Amrabat, il souligne que « dire que son transfert au Barça est raté demeure pour l’instant une rumeur », relevant qu’il « se peut qu’il parte à Barcelone vers la fin du mercato, qui sait ? Tout reste possible. Et s’il ne part pas au Barça, il va sûrement atterrir dans un grand club en Europe ».

« Il est l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde », fait-il valoir.

Interrogé sur les qualités physiques physiques des deux joueurs, Senhaji affirme qu’ils « sont en très bonne forme et toujours en concurrence pour un très bon transfert en Europe cette année ».

« On risque de voir nos meilleures stars dans les meilleurs clubs cet été. Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri, et même Nayef Aguerd pourraient, eux aussi, partir dans un meilleur club », conclut-il.