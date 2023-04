Championnats européens: les matchs à suivre ce week-end

En Liga, le Real Madrid tentera à Cadix d’engranger ce samedi un peu de confiance alors que le Barça, avec 13 points d’avance, se déplace dimanche à Getafe. En championnat de France, il y a le choc de la fin de saison qui opposera le PSG à Lens. Voici le programme des championnats européens à suivre ce week-end.

Si le Real Madrid se concentre sur Ligue des Champions, le club, toujours en lice pour la Coupe du Roi, ne veut pas lâcher la course au titre si facilement. Ce samedi, les Merengues tenteront à Cadix d’engranger un peu de confiance. Ils seront privés de Toni Kroos et Vinicius Jr. L’équipe de la capitale n’a inscrit que six buts lors de ces cinq rencontres. Et Cadix, pour sa part, cherche à sauver sa peau dans le bas du classement.

Avec 13 points d’avance sur son rival de toujours, le FC Barcelone se déplace à Getafe, dimanche. Les joueurs du Barça ont mal négocié leur parcours européen mais leur campagne nationale reste l’une des plus exemplaires cette saison. Ils n’auront plus d’autre objectif que de remporter le championnat.

En championnat de France, il y a le choc de la fin de saison et de cette 31e journée de Ligue 1 qui oppose le PSG à Lens. Les projecteurs seront donc braqués sur le Parc des Princes avec cette affiche en forme de petite «finale» pour le titre : le PSG de Kylian Mbappé, en tête depuis la première journée, ne dispose que de six points d’avance sur son dauphin, le RC Lens de Seko Fofana.

Une victoire des Sang et Or gonflerait encore davantage le suspense en tête de la Ligue 1, même si le PSG n’aura plus aucun choc à disputer lors des sept dernières journées du championnat.

Incapable de gagner depuis deux matches, Marseille doit redevenir conquérante dès dimanche face à Troyes, une équipe mal en point, pour ne pas voir sa place sur le podium menacer. L’AS Monaco, quatrième avec trois points de moins, est en effet en embuscade avant de recevoir dimanche Lorient, à court de forme depuis un mois.

Programme Liga (29e journée) Samedi

12h00 Villarreal – Valladolid

14h15 Athletic Bilbao – Real Sociedad

16h30 Betis Séville – Espanyol Barcelone

19h00 Cadix – Real Madrid Dimanche

12h00 Gérone – Elche

14h15 Getafe – FC Barcelone

16h30 Atlético de Madrid – Almeria

19h00 Valence CF – Séville FC Ligue 1 (31e journée) Samedi

15h00 Rennes – Reims

19h00 Paris-SG – Lens Dimanche

11h00 Lille – Montpellier

13h00

Brest – Nice

Clermont – Angers

Auxerre – Nantes

Strasbourg – AC Ajaccio

15h05 Monaco – Lorient

18h45 Marseille – Troyes Premier League (31e journée) Samedi

14h00

Tottenham – Bournemouth

Chelsea – Brighton

Wolverhampton – Brentford

Everton – Fulham

Southampton – Crystal Palace

16h30 Manchester City – Leicester Dimanche

13h00 West Ham – Arsenal

15h30 Nottingham Forest – Manchester United Bundesliga (28e journée) Samedi

13h30

Bayern Munich – Hoffenheim

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

RB Leipzig – Augsbourg

FC Cologne – Mayence

17h30

Eintracht Francfort – Borussia M’Gladbach Dimanche

13h30 Werder Brême – Fribourg

15h30 Union Berlin – Bochum

17h30 Wolfsburg – Bayer Leverkusen Serie A (30e journée) Samedi

13h00 Bologne – AC Milan

16h00 Naples – Hellas Vérone

18h45 Inter Milan – Monza Dimanche

10h30 Lecce – Sampdoria Gênes

13h00 Torino – Salernitana

16h00 Sassuolo – Juventus Turin

18h45 AS Rome – Udinese