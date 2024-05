Ce week-end a été marqué par un festival de titres pour nos internationaux. Achraf Hakimi, Amine Adli, Soufiane Rahimi, Sofyan Amrabat ont tous été sacrés lors de leur derniers match de la saison. Les Lions de l’Atlas ont le vent en poupe! H24Info a noté leurs prestations.

Ce fut un week-end chargé en titres pour les internationaux marocains. Nombre d’entre eux ont soulevé les coupes des pays où ils évoluent. Certains se sont surpassé, ce qui leur a valu une marée de commentaires positifs par les supporters de leur club à l’image de Sofyan Amrabat, milieu de terrain de Manchester United.

Achraf Hakimi: 8,5/10

Grande star du onze national, Achraf Hakimi ne cesse de surprendre. Ce samedi, le Paris Saint-Germain faisait face à l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la finale de la Coupe du France. Le Lion de l’Atlas a pris part aux 90 minutes de la rencontre tout en étant à fond défensivement et offensivement. Il a même sauvé son portier d’un centre qui arrivait directement sur Lacazette et a failli finir au fond des cages parisiennes. Le match s’est soldé par le sacre des Parisiens (1-2), qui finissent la saison avec un troisième titre (Champions de France, Trophée des Champions de France et la Coupe de France).

Sofyan Amrabat: 7/10

Amrabat a prouvé, encore une fois, que lorsque Ten Hag le fait jouer à son poste de prédilection, il ne se rate pas. Ce week-end, le derby mancunien s’est joué à Wembley. Manchester City accueillait ainsi Manchester United (1-2) pour la finale de la FA Cup. Titularisé pour ce qui semble être son dernier match avec les Red Devils, Amrabat a bien verrouillé le milieu de terrain. Critiqué depuis son arrivée à United, l’international marocain est resté droit dans ses crampons ce samedi contre les champions de la Premier League. Amrabat a même été adulé par les experts anglais ainsi que les supporters mancuniens. Il aura au moins remporté la Coupe d’Angleterre avant son départ.

Amine Adli: 6/10

Et de deux pour l’attaquant marocain du Bayer Leverkusen Amine Adli. Après le Championnat d’Allemagne, Xabi Alonso et ses protégés ont remporté ce samedi la Coupe d’Allemagne contre le FC Kaiserslautern réalisant ainsi un doublé historique. Le marocain a fait son entrée en jeu en deuxième période à la 46e minute, Adli n’a pas su trouver le chemin vers les filets adverses, toutefois son club a su conserver le seul but de la rencontre qui leur a d’ailleurs valu la victoire. Il termine ainsi la saison avec 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues avec son club.

Soufiane Rahimi: 10/10

Définitivement, c’est LE Lion de l’Atlas qui a le plus marqué les esprits en cette fin de saison. Avec le club émirati d’Al-Aïn, Soufiane Rahimi a été sacré champion d’Asie ce samedi… et clairement pas de n’importe quelle manière! L’international marocain a été au top de sa forme lors de la finale contre le Yokohama FC japonais. En plus de réaliser, encore et encore, un doublé, Rahimi délivré une passe décisive, provoqué un penalty et grâce à un dribble face au portier adverse, il a contraint l’arbitre à sortir un carton rouge pour ce dernier… LA TOTALE! Il a même été nommé meilleur buteur de la LDC asiatique avec pas moins de 13 buts. Signataire d’une excellente saison, l’on devrait le retrouver très prochainement avec les Lions de l’Atlas.

Parallèlement, d’autres internationaux ont été sacrés ce week-end à l’image de Hakim Ziyech, champion de Turquie avec Galatasaray ou encore Reda Slim, champion d’Afrique avec Al Ahly. Toutefois, ces derniers n’ont pas pris part à ces matchs avec leur club.