Ce week-end, les championnats européens reviennent au grand bonheur des amateurs du ballon rond. Plusieurs affiches alléchantes auxquelles les Lions de l’Atlas y prendront part sont prévues. Voici le programme pour ne rien rater.

Un programme risque chargé ce week-end pour les amoureux du football. Les supporters seront bien servis tout au long de ce samedi et dimanche avec des affiches tentantes aussi bien l’une que l’autre.

Au vu du nombre de joueurs marocains qui évoluent en Europe, les supporters des Lions de l’Atlas seront également ravis. Après l’élimination de la sélection marocaine de la CAN 2023, ces derniers ont retrouvé leurs clubs respectifs et sont quasiment tous fin prêts pour ce week-end.

En Premier League, Nayef Aguerd et Sofyan Amrabat sont attendus ce dimanche. Le premier aura un grand jour devant lui. En effet, West Ham où évolue le défenseur central marocain devra faire face à Arsenal, troisième du championnat anglais. Lors de leur dernier match, les Hammers ont essuyé une cuisante défaite contre Manchester United (0-3).

The art of defending by Nayef Aguerd 🖼️ pic.twitter.com/QTvSYcnSSo — West Ham United (@WestHam) December 19, 2023

D’ailleurs, Amrabat qui joue pour les Reds fera sûrement son entrée en jeu ce week-end. Man U se déplacera à Birmingham pour jouer contre Aston Villa. Pour rappel, le milieu de terrain marocain n’avait pas foulé la pelouse de l’Old Trafford lors du dernier match de son club. Ce dimanche, il pourrait rentrer en deuxième période sauf si Erik ten Hag décide de l’intégrer au onze de départ.

En Espagne, un duel de choc est prévu. Le Real Madrid, premier du classement, accueil au Bernabéu Gérone, deuxième du classement, ce samedi. Ce match pourrait influencer le reste de la saison de la Liga. Brahim Diaz, qui brille actuellement avec les Merengue, devrait commencer en tant que titulaire.

Le festival de Brahim Diaz hier dans le derby de Madrid🌪⚡️ (@LaLigaFRA)pic.twitter.com/gO3ZAFBATg — Footballogue (@Footballogue) February 5, 2024

Youssef En-Nesyri et le FC Séville s’attendent à un grand match prévu pour dimanche. Le club andalou devra faire face à l’Atletico Madrid. Actuellement, l’attaquant marocain est en feu. Il a marqué un doublé contre le Rayo Vallecano lundi dernier. Toutefois, son club est en situation critique cette saison. Séville occupe la 15e place du classement.

Un peu plus au nord, en France, le Paris Saint-Germain d’Achraf Hakimi joue à domicile contre Lille demain. Pièce maîtresse du système de jeu de Luis Enrique, le latéral droit marocain a été réintégré à l’équipe titulaire dès son retour de la Côte d’Ivoire où il disputait la CAN. D’ailleurs, il a livré une passe décisive sur le troisième but ce mercredi en Coupe de France contre Brest.

on a trop banalisé ce coup franc d’Achraf Hakimi pic.twitter.com/BgDZGf0Uuh — 𝐊𝐄𝐕𝐈𝐍 (@_NEYREY) February 6, 2024

Un duel entre les Lions de l’Atlas est prévu pour cette 21e journée de Ligue 1. Il s’agit du match du Havre-Rennes. Yassine Kechta et Oussama Targhaline devront jouer contre Ibrahim Salah. Ces derniers font partie des cadres des Lions de l’Atlas U23. Les deux premiers ont remporté la CAN de cette catégorie avec le Maroc. Quant à Kechra, celui-ci devait y prendre part mais une blessure l’a gardée loin du tournoi.

En Bundesliga, l’on assistera à l’un des matchs les plus attendus de la saison. Il s’agit du choc Bayer Leverkusen-Bayern Munich et du choc Amine Adli-Noussair Mazraoui pour les marocains. Avec aucune défaite cette saison, Leverkusen (52 points) pourrait prendre une option sur le titre en cas de victoire contre le FCB (50 points). Ce samedi, les yeux des amoureux du football seront fixés sur ce match.

Le programme complet du week-end

Premier League

Samedi

13h30

Manchester City-Everton

16h00

Liverpool-Burnley

Wolverhampton-Brentford

Tottenham-Brighton & Hove Albion

Fulham-Bournemouth

Luton Town-Sheffield United

18h30

Nottingham Forest-Newcastle

Dimanche

15h00

West Ham-Arsenal

17H30

Aston Villa-Manchester United

La Liga

Samedi

14h00

Deportivo Alavés-Villarreal

16h15

Real Sociedad-CA Osasuna

18h30

Real Madrid-Girona FC

21h00

UD Las Palmas-Valence

Dimanche

14h00

Getafe CF-Celta Vigo

16h15

Majorque-Rayo Vallecano

18h30

FC Séville-Atlético Madrid

21h00

FC Barcelone-Granada CF

Ligue 1

Samedi

17h00

RC Lens-Strasbourg

21h00

Paris Saint-Germain-Lille OSC

Dimanche

13h00

Le Havre AC-Stade Rennais

15h00

Toulouse FC-FC Nantes

Clermont Foot-Stade Brestois

FC Lorient-Stade de Reims

17h05

Montpellier-Olympique Lyonnais

20h45

OGC Nice-Monaco

Bundesliga

Samedi

15h30

FC Augsburg-RB Leipzig

Eintracht Francfort-Bochum

Werder Brême-1. FC Heidenheim

FC Union Berlin-Wolfsburg

Mönchengladbach-SV Darmstadt 98

18h30

Bayer 04 Leverkusen-Bayern Munich

Dimanche

15h30

Stuttgart-Mayence

TSG 1899 Hoffenheim-Cologne

Parallèlement, la Coupe d’Afrique des Nations 2023 ainsi que la Coupe d’Asie reprennent ce week-end. Au programme:

CAN 2023

Samedi (match pour la 3e place)

21h00

Afrique du Sud- RD Congo

Dimanche

21h00 (finale)

Nigeria-Côte d’Ivoire

Coupe d’Asie

Samedi

16h00 (finale)

Jordanie-Qatar