Le Maroc s’est emparé, samedi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, de la première place du Championnat d’Afrique de Tang Soo Do.

Les athlètes marocains ont raflé lors de cette compétition cinq médailles d’or et une médaille d’argent.

Les médailles d’or ont été remportées, chez les femmes, par Ibtissam Lazaar dans la catégorie 51/55 Kg, Chaimaa Ben Charki (55/59) et Khadija Daia (63/67), alors que chez les hommes les vainqueurs sont Mehdi Bahmani (54/55) et Walid Zerrad (58/64).

L’athlète Bilal Settouf a été choisi meilleurs technicien dans ce championnat dans la catégorie des «seniors» et s’est vu décerné la médaille d’argent.

Respectivement la seconde et la troisième places sont revenues à la Côte d’Ivoire et conjointement au Congo Kinshasa et le Bénin. L’Egypte a occupé la quatrième place au classement général est le Mali cinquième.

La délégation marocaine à ce championnat est conduite par Noureddine Tourabi, président de la Fédération Royale Marocaine et de la Confédération Africaine de Tang Soo Do.

«Nos athlètes ont toutes les chances pour récolter des médailles. La grande mobilisation de la Fédération Royale Marocaine de Tang Soo Do vient consolider les efforts de nos athlètes et du staff technique qui se sont préparés pour ce championnat avec abnégation et une grande volonté », a déclaré M. Tourabi à la presse au début de cette compétition continentale.