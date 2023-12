La cérémonie du tirage au sort de l’Euro 2024, organisée samedi à Hambourg en Allemagne, a été perturbée pendant de longues secondes par d’étranges bruits retransmis en direct. Un situation à la fois gênante et cocasse. Détails.

La scène paraît surréaliste. Le tirage au sort de l’Euro-2024 s’est déroulé samedi en Allemagne. Une cérémonie qui, évidement, était transmise en direct depuis l’auditorium de Hambourg. Alors que Giorgio Marchetti, directeur des compétitions de l’UEFA, s’apprêtait à dévoiler la boule de la Suisse, d’étranges bruits commencent à résonner dans la salle.

Plus le tirage avançait, plus les sons devenaient audibles provoquant quelques rires dans la salle et une certaine gêne. Car, il s’agissait pas de n’importe quels sons, mais plutôt ceux d’ébats sexuels.

L’ancien de Manchester City, David Silva, a, lui, tenté tant bien que mal, de rester imperturbable en effectuant le tirage. Impossible de faire comme si n’entendait rien.

David Silva trying not to smirk when he hears the sex noises in the background of the Euro 2024 draw 😭😭😭 pic.twitter.com/Tt7VlKPRYj

— Will (@willreyner) December 2, 2023