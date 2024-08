Le gardien de but et ancien capitaine de la sélection allemande Manuel Neuer © DR.

Le gardien de but et ancien capitaine de la sélection allemande Manuel Neuer, champion du monde en 2014, a annoncé mercredi mettre un terme à sa carrière internationale à 38 ans, après 124 sélections sous le maillot de la Mannschaft.

« Après de longues et intenses discussions avec ma famille et mes amis, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière avec la Nationalmannschaft. Tous ceux qui me connaissent savent que ça a été une décision qui n’a pas été facile à prendre », a expliqué Manuel Neuer, encore sous contrat pour un an avec le Bayern Munich, dans une vidéo sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Neuer (@manuelneuer)

« Avec ce jour se termine ma carrière en équipe nationale allemande de football après plus de 15 ans et 124 sélections. Ceux qui me connaissent savent que cette décision n’a pas été facile pour moi. Je me sens physiquement en très bonne forme et la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique m’aurait bien sûr également intéressé. Cependant, après de nombreuses discussions intenses et longues avec ma famille et mes amis, j’ai conclu qu’il est temps de mettre un terme à mon chapitre avec la sélection nationale », a écrit le désormais ancien international allemand dans un communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Neuer (@manuelneuer)

« En regardant en arrière aujourd’hui, je ressens de la fierté et de la gratitude ! Surtout parce que le 13 juillet 2014, nous avons réalisé notre grand rêve en devenant champions du monde au Brésil. Pendant 7 ans et 61 matchs, j’ai eu l’honneur de diriger l’équipe nationale allemande en tant que capitaine – jusqu’à ma blessure. Un honneur que j’ai toujours apprécié à chaque fois », a-t-il poursuivi.

« L’Euro à domicile cette année a également été un moment fort, même si nous n’avons malheureusement pas remporté le titre. Néanmoins, j’ai ressenti une euphorie et une cohésion très particulières dans tout le pays à chaque instant. Gardons cela en mémoire ! », a-t-il ajouté

« Je tiens à remercier tous les collaborateurs, les soigneurs, les entraîneurs et les coéquipiers qui m’ont accompagné depuis mes débuts en sélection le 2 juin 2009 ! Et surtout, je voudrais remercier vous, chers supporters, pour votre soutien tout au long de ces années ! J’ai adoré porter le maillot de l’équipe nationale », a-t-il conclu.

Manuel Neuer en bref:

Date de naissance: 27 mars 1986

Lieu de naissance: Gelsenkirchen (Allemagne)

Taille: 1,93 m

Clubs successifs

Schalke 04: équipes de jeunes et centre de formation de 1991 à 2005, professionnel de 2005 à 2011

Bayern Munich: depuis l’été 2011, sous contrat jusqu’au 30 juin 2025

Palmarès en club

Ligue des champions (2): 2013, 2020

Coupe du monde des clubs (2): 2013, 2020

Supercoupe d’Europe (2): 2013, 2020

Championnat d’Allemagne (11): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Coupe d’Allemagne (6): 2011, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020

Supercoupe d’Allemagne (7): 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Sélection

Allemagne: 124, dont 61 comme capitaine (deuxième derrière les 75 capes de Lothar Matthäus)

Première sélection: 02/06/2009, Emirats arabes unis-Allemagne, match amical (7-2)

Dernière sélection: 05/07/2024, Allemagne-Espagne, quart de finale de l’Euro (1-2 a.p.)

Palmarès en sélection

Champion du monde en 2014

Troisième de la Coupe du monde en 2010

Demi-finaliste de l’Euro en 2012 et 2016

Champion d’Europe des moins de 21 ans en 2009

Distinctions personnelles

Ballon d’or: 3e place en 2014

Meilleur gardien du Mondial-2014

Joueur de l’année en Allemagne: 2011, 2014