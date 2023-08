Les Pays-Bas viennent de démanteler le réseau IPTV le plus tentaculaire d’Europe. La tête pensante de ce géant du piratage s’appelle Hicham O, un Maroco-Néerlandais qui risque plusieurs années de prison. Détails.

L’affaire remonte à 2022, année durant laquelle la police fiscale néerlandaise (Fiod) avait ouvert une enquête pour des soupçons de piratage de grande envergure aux Pays-Bas.

Quatre arrestations

Il s’est ensuivi l’arrêt total de cette activité après l’arrestation de quatre personnes dans les villes d’Almere et de Den Helder, provoquant ainsi la mise en noir de centaines de milliers de téléviseurs aux Pays-Bas, fait savoir le média néerlandais 1almere.nl.

Les perquisitions effectuées avaient révélé l’existence de plusieurs comptes bancaires, cinq voitures et du matériel informatique, tous appartenant au principal suspect.

Ce dernier endossait la casquette de directeur et actionnaire de Globe Datacenter et Satellite Wholesale BV à Almere, deux sociétés qui ont fait l’objet des perquisitions, rapporte de son côté crime-nieuws.nl.

Plus de 17 millions d’euros

En plus du piratage de plusieurs plateformes comme Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN et plus de dix mille chaînes de télévision, Hicham O. est accusé de blanchiment d’argent de plus de 17,5 millions d’euros.

Malgré les requêtes de la défense de libérer le suspect de 30 ans en raison de « problèmes mentaux », la justice néerlandaise a refusé après une audience cette semaine. « Le tribunal craignait qu’il ne s’enfuie au Maroc, comme en témoignent les conversations interceptées avec sa famille », révèle toujours 1almere.nl.

Hicham O. qui desservait illégalement plus de 1,3 million d’abonnés, envisagerait également de redémarrer son activité IPTV au Maroc en cas de libération sous caution, relève la même source.