Le parquet a requis l’emprisonnement à perpétuité contre Taghi et quatre autres personnes et des peines de prison de différentes durées pour d’autres suspects, notamment accusés d’être impliqués dans au moins six meurtres et quatre tentatives de meurtre.

« Le tribunal a déjà annoncé qu’il ne respecterait pas la date du verdict du 20 octobre 2023 et prévoit de proposer une nouvelle date de verdict après l’été », a indiqué la cour dans un communiqué.

« Ce délai devrait être de plusieurs mois, sauf circonstances exceptionnelles nouvelles », a-t-elle ajouté.

Le 7 juillet, le tribunal avait fait de premières déclarations dans ce sens, affirmant avoir informé les participants au procès d’un éventuel report, en raison « de la complexité des délibérations ».

M. Taghi s’était retrouvé sans avocat après l’arrestation en avril d’Ines Weski qui le représentait, soupçonnée d’avoir aidé son client incarcéré dans une prison néerlandaise de haute sécurité à communiquer avec le monde extérieur.

Libérée depuis, Mme Weski est toujours soupçonnée de participation à une organisation criminelle et a été contrainte de cesser de défendre M. Taghi.

Les nouveaux avocats de M. Taghi affirmaient souhaiter davantage de temps pour étudier le dossier et avaient demandé un report du procès d’au moins neuf mois.

La chambre a toutefois rejeté cette requête, estimant que « les intérêts de l’accusé dans un report aussi long pèsent moins que l’intérêt de clore l’affaire sans retard supplémentaire ».

Lire aussi: Pays-Bas: le logiciel Pegasus utilisé contre le criminel maroco-néerlandais Ridouan Taghi

Ridouan Taghi, 45 ans, né au Maroc et ayant grandi aux Pays-Bas, est accusé d’avoir dirigé une organisation du grand-banditisme international, dont les racines se trouvent en partie au Benelux, et communément appelée « Mocro Maffia » en raison des origines marocaines de plusieurs de ses membres. Le terme désigne en réalité un ensemble de groupes criminels.

Trois personnes de l’entourage du témoin clé de l’affaire des règlements de compte, Nabil B., ont été tuées: son frère a été assassiné en 2018, son avocat Derk Wiersum a été abattu en 2019 et un journaliste réputé, Peter R. de Vries, considéré comme son confident, l’a été en 2021.