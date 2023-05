Casablanca accueille l’Africa Cybersecurity Summit

L’événement, organisé par NEXAYA et EMEC EXPO sous le thème « Afrique numérique: l’impact de la cybersécurité », se tiendra le 10 mai 2023 à Casablanca.

Africa Cybersecurity Summit se veut, selon les organisateurs, une occasion pour les acteurs du secteur financier, notamment les banques et les assurances, de découvrir les dernières tendances et produits en matière de cybersécurité.

L’événement rassemblera des experts de renom dans le domaine de la cybersécurité, venus de plusieurs pays comme l’Allemagne, Israël ou encore l’Égypte. L’enjeu étant de partager les expériences et échanger autour des meilleures pratiques en matière de sécurité numérique.

Africa Cybersecurity Summit permettra aussi aux participants de faire du networking et de se connecter ainsi avec des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt et d’explorer les opportunités de partenariat.

Il vise également à sensibiliser les acteurs du secteur financier aux risques croissants de cyber-attaques et à leur fournir les connaissances et les outils nécessaires pour se protéger efficacement, soulignent les organisateurs.

« Nous sommes ravis de collaborer avec EMEC EXPO pour organiser cet événement de la cybersécurité qui rassemblera les professionnels et experts du secteur et qui sera une occasion unique de découvrir les meilleures pratiques et les technologies les plus récentes », a déclaré Rachid Boutachdat, directeur de NEXAYA.

Les participants de cet évènement pourront assister à des présentations de qualité, des tables rondes et des démonstrations de produits et de solutions en matière de cybersécurité.

« Nous sommes impatients de voir les résultats positifs de cet événement dédié à la sécurité numérique en Afrique et qui offrira des perspectives nouvelles », a fait savoir Mohammed Amine Moukriss, directeur de EMEC EXPO.