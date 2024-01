Depuis samedi dernier, plusieurs villes marocaines connaissent des pics de chaleur en pleine saison hivernale, augurant ainsi d’une année 2024 plus chaude que d’habitude. Comment expliquer ce phénomène ? Voici les réponses recueillies par H24info à ce propos.

Joint par nos soins, Hussein Youabd, responsable communication à la Direction Générale de la météorologie (DGM), souligne, d’emblée, qu’au cours de la fin de semaine dernière, les températures ont connu une augmentation significative dans le sud et le centre du pays, ainsi que le long des plaines atlantiques.

La cause de cette augmentation des températures ces jours-ci réside, selon lui, dans « la formation d’un courant sud qui a contribué à la montée de masses d’air tropicales chaudes et humides, ce qui a entraîné une hausse significative des températures, en particulier dans le sud et les centre et les zones côtières« .

Et de rappeler, dans le même sillage, que des températures allant jusqu’à 32 degrés Celsius ont été enregistrées à Taroudant et Aït Melloul, 31 degrés Celsius à Mohammedia et Nouaceur, et 30 degrés Celsius à El Jadida, Casablanca et Rabat, ce qui équivaut à 5 à 10 degrés au-dessus de la moyenne, et où la température maximale mensuelle de Mohammedia, Nouaceur, El Jadida, Ksar El Kébir, Aït Melloul et Sidi Ifni a été dépassée.

S’agissant des prévisions de ce lundi, le temps restera relativement chaud, avec des températures relativement élevées la journée dans les régions Nord, Centre, Sud et nord-est du pays avec des températures maximales comprises entre 13 et 20 degrés Celsius dans l’Atlas, le Rif, la région de Tanger, le littoral méditerranéen et les Hauts plateaux orientaux, 27 et 32 degrés Celsius dans le Souss et le sud du pays, et 21 et 27 degrés Celsius dans les autres régions.

Demain mardi, les températures connaîtront une légère baisse progressive dans le nord du pays et resteront relativement élevées pendant la journée sur les côtes centrales et le sud du pays, indique-t-on de même source.

La pluie dès mardi

Des pluies faibles sont prévues mardi après-midi et pendant la soirée et toucheront les régions de Tanger, du Rif ainsi que le Centre et du Nord du pays, avec une possibilité de chute de quelques flocons de neige sur les sommets de l’Atlas, fait remarquer Youabd, notant que le ciel sera partiellement nuageux dans le nord-est du sud du pays, l’Atlas et le sud-est du pays, avec des vents forts locaux sur les côtes centrales.

À partir de mercredi, quelques pluies ou averses orageuses occasionnelles toucheront le nord-ouest du pays, le Rif et le Saiss. Des pluies généralement faibles toucheront les plaines au nord d’Essaouira, les plateaux du Gharb et du Haouz et les régions de l’Atlas moyen.

Des vents forts à très forts souffleront sur le Rif, les régions nord, centre et l’Atlas et l’Orient et des tempêtes de sable locales toucheront le sud-est du pays et le sud-est du pays. Quant aux températures, elles seront en baisse générale, sauf dans la partie orientale du pays.