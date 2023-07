Avec la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 en poche, la sélection nationale U23 de football vise le sacre continental face à l’Egypte, en finale de la CAN de la catégorie, disputée samedi (21h00) au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

L’équipe olympique du Maroc affronte, ce samedi à 21h, l’Egypte en finale de Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les Lionceaux, désormais qualifiés aux Jeux de Paris 2024, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et visent désormais le sacre.

En pleine confiance, ils entameront ce match avec l’ambition de gagner face à un adversaire coriace. « Certes, l’équipe égyptienne n’a pas encaissé de but lors de cette CAN, mais elle n’a marqué que quatre fois. Ils n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions. Ils marquent un but et ils défendent très bien », a affirmé Issame Charaï, le coach marocain.

« La finale se jouera chez nous. Il serait ainsi important qu’on fasse un bon match, qu’on donne tout », a-t-il toutefois estimé, ajoutant que « c’est un match pour l’histoire et nos jeunes joueurs en sont conscients. Je leur conseille de profiter de l’opportunité de jouer une finale contre une bonne équipe et devant leur public qui les a toujours soutenus ».

Le coup d’envoi du match d’ouverture sera donné à 21 h et la rencontre sera à suivre sur Arryadia, ainsi que sur les chaînes beIn Sport 4 (ar) et beIn Sport 3 (us).



L’équipe du Maroc a poinçonné son ticket pour la finale en battant le Mali par 4 tirs au but à 3 (2-2 après prolongations), mardi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, alors que les Egyptiens se sont qualifiés aux dépens de la Guinée (1-0), à Tanger.

Les trois premiers du classement de l’édition 2023 de la CAN U23 décrochent leurs tickets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le quatrième pourra aussi y participer, mais devra passer par un barrage intercontinental face à une nation asiatique.