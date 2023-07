Les lionceaux seront prêts mentalement pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, samedi à Rabat, contre l’équipe de l’Egypte, a assuré le coach Issam Charaï.

Déjà qualifiée pour les Jeux de Paris 2024, l’équipe Olympique du Maroc affronte, samedi, l’Egypte en finale de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans. L’objectif des Jeux Olympiques est désormais atteint. Pourtant, il n’est pas question de s’enflammer car, comme l’a dit le coach des Lionceaux, Issam Charaï, “il reste encore la finale, chez nous”.

“Il est important qu’on donne tout”, a-t-il assuré. “Nous avons 25 joueurs capables de commencer le match, alors s’il y a des joueurs trop fatigués ou qui ne sont pas en forme, il y a d’autres qui peuvent faire le boulot”, a expliqué le sélectionneur national.

Les Lionceaux sont confiants, dit-il. Mais pas question sous-estimer l’adversaire du jour, l’Egypte. Les Pharaons “n’ont pas encaissé de buts”, a rappelé Charaï soulignant qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer.

“C’est une équipe qui joue collectif. On connaît leurs points forts. On a joué contre eux en novembre. On a réussi quand même à marquer contre eux à novembre alors demain inchallah on réussira aussi”, a-t-il espéré.

“La finale se jouera chez nous. Il serait ainsi important qu’on fasse un bon match, qu’on donne tout”, a plaidé Issam Charaï. “C’est un match pour l’histoire et nos jeunes joueurs en sont conscients. Je leur conseille de profiter de l’opportunité de jouer une finale contre une bonne équipe et devant leur public qui les a toujours soutenus”, a conclu le coach.