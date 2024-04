Qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal (Maroc 2024), après avoir surclassé lundi dernier la Zambie (13-0), le Maroc va affronter vendredi la Libye, qui s’est qualifiée hier soir en battant la Namibie 11-5.

Qualifiée aux demi-finales après trois victoires contre l’Angola (5-2), le Ghana (8-3) et la Zambie (13 à 0), record de la plus grande victoire dans l’histoire de la CAN de futsal, la sélection nationale connaît depuis hier soir son futur adversaire: la Libye.

📹 HIGHLIGHTS: 🇿🇲 0-13 🇲🇦

The Atlas Lions record the biggest win at #AFCONFutsal2024 so far as they keep their perfect record intact. ✅ pic.twitter.com/n0UiSzn9XQ

— CAF (@CAF_Online) April 16, 2024