Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a incité les joueurs de la sélection nationale participant à la Coupe d’Afrique des Nations U17, du 29 avril au 19 mai en Algérie, à avoir du coeur au ventre.

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a reçu vendredi 21 avril la sélection ntionale marocaine qui disputera la CAN U17 qui se jouera en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023.

Lors d’une rencontre, vendredi, avec les joueurs de la sélection nationale U17, Lekjaa souligné la valeur de cette compétition qualificative pour la Coupe du monde, qui constitue une étape importante dans le parcours de tout jeune joueur, en termes d’amélioration du niveau et de confrontation avec d’autres écoles internationales.

Lekjaa a appelé ces joueurs, qui représentent l’avenir du football national, à travailler avec plus de sérieux et de professionnalisme et selon des méthodes scientifiques et à s’intéresser à tous ce qui concerne leur carrière, indique un communiqué de la FRMF.

Le responsable a insisté sur le travail sérieux et continu comme seul moyen pour former des générations capables de porter le maillot de l’équipe nationale, ainsi que sur les paramètres permettant d’améliorer le niveau des joueurs comme les entraînements, la médicalisation et le mode de vie.

Le tirage au sort de la CAN U17 (Algérie 2023) a placé la sélection nationale dans le groupe B aux côtés des sélections du Nigeria, d’Afrique du Sud et de la Zambie.

Pa railleurs, Lekjaa a « omis » d’évoquer l’acceptation ou pas de la part de l’Algérie de l’ouverture de son espace aérien, fermé devant les avions civils et militaires marocains depuis septembre 2021, à un vol direct de la Royal Air Maroc, transporteur officiel de la FRMF, vers Alger.

Notons que le président de la FRMF avait brandit la menace de boycotter la CAN U17 après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) qui n’a pas sanctionné le Maroc pour son boycott du CHAN 2023 mais aussi n’a pas désigné l’Algérie comme responsable de cette non-participation.

Va-t-on participer même sans «une autorisation d’un vol direct comme l’indique le règlement de la CAF»?