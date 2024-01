Les Lions de l’Atlas ont dominé les Chipolopolos zambiens dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la CAN 2023. Cependant, les avis étaient partagés concernant le niveau technique présenté par les protégés de Walid Regragui.

Depuis hier, l’on ne cesse de célébrer la qualification de la sélection nationale en tant que leader incontestable du groupe F. Face à la Zambie, certains Lions de l’Atlas se sont lâchés sur la pelouse du Stade Laurent Pokou.

Alors que Walid Regragui suivait le match depuis la loge VIP, suite à la sanction infligée par la CAF au coach national, quelques-uns de ses protégés ont en profité pour sortir leurs meilleurs dribbles et gestes techniques. Il s’agit de ceux qu’on ne présente plus, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal. Ces derniers semblaient bien s’amuser bal au pied contre les Chipolopolos.

De fait, Ounahi a fait parler de lui depuis le match contre la Tanzanie. Mais hier, le joueur a encore une fois surpris plus d’un, grâce à sa prestation, considérée comme l’une des meilleures depuis le début de cette CAN. L’on retrouvait le joueur de l’OM sur les deux flancs.

☑️2 tackles 23 years of age. Pure joy to watch. Born with the ball at his feet. 🇲🇦 pic.twitter.com/cN6SKslFJS — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) January 25, 2024

Sur X (anciennement Twitter), les internautes succombent, encore une fois, au charme technique de l’international marocain.

Azzedine Ounahi moi je te le dis : T’ES TROP FORT AU FOOTBALL — France RMCF (@FranceRMCF) January 24, 2024

Boufal, qui évoluait à Angers aux côtés d’Ounahi, a lui aussi sorti une masterclass de gestes techniques face à la Zambie. Boufal semblait imparable une fois le ballon au pied. Il a, à plusieurs reprises, présenté un sérieux danger pour les adversaires.

ATENÇÃO: Sofiane BOUFAL está jogando. É impressionante como Boufal representa a gênese do futebol marroquino. Do improviso, da técnica refinada e do jogo curto com muito drible. Assistimos a história viva do Marrocos quando Boufal toca na bola.pic.twitter.com/vnHEgWtiDE — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) January 25, 2024

Boufal est actuellement le joueur qui a réussi le plus de dribbles par match pendant cette phase de poule de la CAN 2023. Certains le comparent même à la légende brésilienne Ronaldinho.

Boufal à chaque fois qu’il porte le maillot des lions de l’Atlas #ZAMMAR pic.twitter.com/kWTI8XZzz3 — Freecss⚡️ (@MvlikJohnson) January 24, 2024

Mais celui qui a vraiment marqué les esprits, en particulier ceux de ses compatriotes, c’est bel et bien Amir Richardson, qui a fait son entrée à la 68e minute. Du haut de ses 1m95, nombreux sont ceux qui voulaient le voir en action et ils n’ont pas été déçus.

Amir Richardson vs Zambie Qu’avez vous pensé de son entrée ? pic.twitter.com/lq0sZLF6CW — JuegoMarroquí 🇲🇦 (@JuegoMarroqui) January 25, 2024

Dès qu’il a foulé la pelouse, le jeune joueur de 22 ans s’est imposé. Aussi important physiquement que techniquement, il a mis d’accord les supporters marocains.

Amir Richardson, j’espère que les gens ont vu qu’il pouvait être bien plus qu’un remplaçant surtout dans le rôle d’Amallah. Impact physique, présence dans le jeu avec justesse et profil longiligne qui rend fou les adversaires. #CAN2023 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 24, 2024

Amir Richardson un vrai six, en quelques touches, tu sens qu’il pue le ballon.. Voilà un mec qui va faire du bien.#MARZAM — ١٩٩٦ (@mThatKush) January 24, 2024

Qualifié aux huitièmes de finale, la sélection marocaine jouera contre l’Afrique du sud le 30 janvier prochain. Ce match se déroulera également à San Pedro, QG des Lions de l’Atlas lors de cette CAN.