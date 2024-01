Au terme des derniers matchs de la phase de poules, Achraf Hakimi, a été choisi comme l’unique Marocain figurant dans le Onze type de cette 3e journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

Achraf Hakimi s’est décidément bien illustré lors de la dernière journée de la phase des poules de cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). L’arrière droit des Lions de l’Atlas vient d’être sélectionner dans la dream team africaine de cette ultime journée.

Le joueur du PSG s’est même offert l’une des meilleures notes (8,2) accordées par Sofascore, le grand spécialiste des statistiques sportives.

L’équipe type est composée, cette fois de deux attaquants. Il s’agit du Ghana Jordan Ayew (7,9) et le joueur de la Guinée Equatoriale Emilio Nsue (8,3).

CAN 2023. Maroc-RDC: le détail des sanctions pécuniaires infligées par la CAF

En défense, on trouve bien entendu Achraf Hakimi (8,2), le Camerounais Nicolas Nkoulou (7,8) l’Ivoirien Ibrahim Sangaré (7,8), et l’Egyptien Trézéguet (8,3).

Au milieu de terrain, il n’y a que le Tunisien Aïssa Laïdouni (7,8). Enfin, en ligne offensive, on retrouve Logan Costa du Cap-Vert (8,1), le Tunisien Yassine Meriah (7,9) et le Sénégalais Abdoulaye Seck (7,9).

Le keeper choisit par Sofascore Stanley Nwabili (8,2) du Nigeria.

🌍 | Team of the Week

Final round of the #AFCON2023 group stage produced some breathtaking excitement, and now we present you our highest-rated XI! 👇

Ten different sides see their players featured, as Mahmoud Trézéguet and Emilio Nsue share our Player of the Week award. 🇪🇬🤝🇬🇶 pic.twitter.com/G2dLIjeIB0

— Sofascore (@SofascoreINT) January 25, 2024