Brahim Diaz poursuit sa lancée remarquable avec les Merengues. Hier, en huitième de finale de la Ligue des champions, le joueur d’origine marocaine a marqué le seul et unique but du match contre RB Leipzig. Il devrait d’ailleurs rencontrer Regragui les prochains jours.

Pour le retour de la Ligue des champions, RB Leipzig accueillait, hier mardi, le Real Madrid (0-1) dans le cadre des huitièmes de finale. Une rencontre attendue par nombre d’amoureux du ballon rond. Mais pour Carlo Ancelotti, c’est toute une autre histoire.

Face aux nombreuses blessures des Merengues, le tacticien a dû improviser. Heureusement pour lui, son joker, Brahim Diaz, était opérationnel pour prendre le relais. Titularisé à la place de Jude Bellingham, ce dernier a offert la victoire, assez difficile, à son équipe.

Il s’agissait d’un match très serré. Les Allemands étaient bien dans leurs godasses mais pas autant que Diaz qui a réalisé une masterclass sur la pelouse de la Red Bull Arena. Dans un style qui rappelle les beaux jours de Leo Messi, le joueur d’origine marocaine a réussi à mettre le ballon dans la lucarne après 48 minutes de jeu.

Un but qui en a marqué plus d’un. Sur les réseaux sociaux, les millions de fans du Real Madrid louent les louanges de Diaz. Car il ne faut pas nier que depuis quelques mois déjà, il brille de mille feux à chaque titularisation. Il a à son actif un total de 8 buts cette saison.

Parallèlement, le sélectionneur marocain Walid Regragui entame sa première tournée européenne après la débâcle de la CAN 2023. Selon les médias marocains, le coach national a pour mission de prospecter les talents marocains évoluant en Europe.

Dans ce sens, Diaz serait la priorité de Regragui. Plusieurs sources avancent une éventuelle rencontre entre la star montante merengue et le technicien national. Porteur d’une double nationalité hispano-marocaine, le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas encore fait son choix, ou du moins ne l’a pas encore annoncé. Il est encore éligible de jouer pour les Lions de l’Atlas ou La Roja.

