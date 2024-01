Après le refus de l’Algérie d’accepter toute opération de transbordement ou de transit via les ports marocains, les compagnies maritimes, Maersk et CMA CGM, ont décidé de transférer la majorité de leur trafic vers l’Espagne.

Début janvier, le régime algérien avait pris la mesure de « refuser toute opération de domiciliation, pour les contrats de transport qui prévoient le transbordement/transit par les ports marocains ».

En réaction à cette décision, l’armateur danois Maersk et la compagnie française d’affrètement CMA CGM ont récemment décidé d’esquiver le port de Tanger Med.

Maersk a annoncé, selon le média espagnol EuropaSur, que Barcelone devenait son port de transbordement sur les lignes vers Alger et Skikda, tandis qu’Algésiras a pris la place de Tanger Med sur sa ligne trihebdomadaire avec le port de Bejaia, qui inclut également Barcelone.

Quant au port d’Oran, poursuit la même source, Maersk a annoncé qu' »aucun changement n’interviendrait, Algésiras étant déjà le port de transbordement ».

Pour sa part, CMA CGM informe, via un communiqué, ses clients « qu’avec effet immédiat, toutes les marchandises destinées à Oran, Mostaganem et Ghazaouet (Algérie) transiteront désormais soit via Algeciras, soit via Valence au lieu de Tanger ».

Pour rappel, un courrier classé « confidentiel » de l’Association algérienne professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) indiquait il y a environ deux semaines qu’avant « toute domiciliation, il y a lieu d’inviter vos services (algériens) concernés à l’effet, de s’assurer auprès des opérateurs économiques, que le transbordement/transit n’intervient pas par les ports marocains ».