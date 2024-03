Les condamnations se sont multipliées vendredi à travers le monde après des tirs israéliens sur des civils palestiniens et une bousculade pendant une distribution d’aide alimentaire jeudi à Gaza, qui a tourné au drame et provoqué des scènes de chaos faisant plus de 110 morts, selon le Hamas.

Près de cinq mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les frappes israéliennes incessantes contre le territoire palestinien dévasté ont fait dans la nuit au moins 83 morts, a indiqué vendredi le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Alors que le bilan humain ne cesse de s’alourdir avec plus de 30.000 morts à Gaza depuis le début du conflit selon ce ministère, 2,2 millions des 2,4 millions d’habitants de ce petit territoire assiégé par Israël, sont menacés de famine, d’après l’ONU.

Netanyahu has promised to invade Rafah even if there’s a temporary ceasefire. The trauma has led to children as young as five saying that they would prefer to die. They’ve been forced to eat animal feed and grass. Children in Gaza deserve to grow up. Palestinians deserve to live. pic.twitter.com/xa8MhgMUeZ

Jeudi, un médecin de l’hôpital al-Chifa et des témoins ont affirmé que des soldats israéliens avaient tiré sur une foule affamée qui se précipitait vers les camions d’aide dans la ville de Gaza, dans le nord. Le bilan est de 112 morts et 760 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Un responsable de l’armée israélienne a confirmé des « tirs limités » de soldats se sentant « menacés » et évoqué « une bousculade durant laquelle des dizaines d’habitants ont été tués et blessés, certains renversés par les camions d’aide ».

Deep indignation at the images coming from Gaza where civilians have been targeted by Israeli soldiers.

I express my strongest condemnation of these shootings and call for truth, justice, and respect for international law.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2024