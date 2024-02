Une population affamée, de l’aide enfin livrée et des soldats « menacés »: plus d’une centaine de personnes ont perdu la vie jeudi, selon le Hamas, dans une distribution d’aide alimentaire qui a tourné au cauchemar à Gaza, théâtre de scènes de piétinement et de tirs à balles réelles sur la foule.

Jeudi à l’aube, des milliers de personnes s’agglutinaient sur la rue al-Rashid, près du « rond-point de Naplouse », dans l’ouest de Gaza, principale ville du nord de la bande de Gaza, où des Palestiniens ont raconté avoir été forcés ces derniers jours à manger du fourrage animal ou à abattre des animaux de trait, pour se nourrir.

Selon des témoins et les services de santé de Gaza, les militaires israéliens postés à proximité pour protéger le convoi d’aide ont ouvert le feu sur cette foule qui se précipitait sur les camions, une trentaine selon l’armée israélienne, à leur arrivée sur place.

The staving people living in the north of Gaza finally get a single truck of flour, only to be massacred while getting food for their families.

One man said « If this continues like this, we don’t want any aid at all. Every convoy coming means another massacre” 💔 pic.twitter.com/33w6dQDunU

— missfalasteenia (@missfalsteenia) February 29, 2024