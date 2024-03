Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a évoqué jeudi au Caire des « progrès » dans les discussions sur la perspective d’une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, dès lors que la guerre dans la bande de Gaza aura été résolue.

« Nous avons réalisé de bons progrès surtout au cours de ce dernier mois (…) Il y a encore du travail à accomplir mais je pense que les progrès sont bons, que c’est concret, et que nous nous approchons du moment où nous pourrons avoir des accords », a-t-il dit lors d’une conférence de presse, tout en disant ne pas pouvoir donner de calendrier.

« Nous pouvons parvenir à un accord qui représentera une occasion historique pour les deux pays mais aussi pour la région dans son ensemble », a-t-il dit.

Blinken s’exprimait au lendemain de sa visite en Arabie saoudite où il s’est entretenu avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume.

Les entretiens ont porté sur le conflit à Gaza mais aussi sur les relations bilatérales entre les Etats-Unis et le royaume. Blinken s’est déjà rendu à trois reprises en Arabie saoudite depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas palestinien.

Un haut responsable du département d’Etat, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a précisé qu’il restait encore une poignée de questions à résoudre.

Les Etats-Unis mènent une intense activité diplomatique afin de rallier les pays arabes à la reconstruction de Gaza une fois le conflit terminé, ainsi qu’à la perspective de redessiner sa gouvernance actuellement entre les mains du Hamas.

In Jeddah, I met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Foreign Minister Prince @FaisalbinFarhan to discuss the humanitarian crisis in Gaza and efforts to immediately increase aid to Palestinians.

