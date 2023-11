Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, lundi à Berlin, avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, en marge de sa participation au Sommet du G20 sur l’investissement « Compact With Africa ».

Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, les deux parties se sont félicitées du ‘’partenariat distingué’’ liant les deux Royaumes dans divers domaines et ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et de faire face aux défis communs actuels et futurs.

على هامش قمة مجموعة العشرين للاستثمار « الميثاق مع إفريقيا » (Compact with Africa)، أجريتُ أمس الإثنين ببرلين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تم خلالها الإشادة بالشراكة المميزة القائمة بين المملكتين في مختلف المجالات. pic.twitter.com/2gMI3hVmsQ — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) November 21, 2023

Cette entrevue a également été l’occasion d’examiner ‘’les formules possibles pour construire des partenariats concrets et plus efficaces’’ sur les plans économique et commercial.

كانت مشاركي في أشغال قمة مجموعة العشرين للاستثمار « الميثاق مع إفريقيا » (Compact with Africa)، التي انطلقت أشغالها اليوم ببرلين، فرصة لمناقشة مواضيع جوهرية لقارتنا على غرار أهمية تشجيع وخلق سلاسل القيمة إقليميا والاستثمار في إفريقيا. (1/3) pic.twitter.com/zCcTqTPRpA — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) November 20, 2023

L’Afrique au cœur de la vision de développement marocaine

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a affirmé que le Maroc, sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI, a placé, ces 20 dernières années, l’intégration africaine au cœur de sa vision de développement.

« La Volonté Royale, exprimée lors du dernier Discours de SM, est de développer la façade Atlantique de l’Afrique, incluant les 23 pays de la bande atlantique du continent, et d’en faire un nouvel espace de croissance, et un pôle d’intégration économique et de rayonnement régional et international de notre continent », a indiqué M. Akhannouch, qui s’exprimait lors du panel « Investissement en Afrique et coopération économique », dans le cadre du sommet « Compact With Africa ».

‘’Au-delà d’une nécessaire intégration régionale africaine, le continent africain gagnerait à s’ouvrir davantage à des partenaires internationaux engagés et fiables, dans le cadre de partenariats équilibrés et bénéfiques’’, a fait observer le Chef du gouvernement.

Ainsi, « les investissements et financements étrangers, en particulier du G20, dont les membres représentent une grande part du PIB mondial, sont cruciaux pour notre continent », a-t-il souligné.

Akhannouch a également indiqué que ‘’sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI, l’amélioration du climat des affaires est devenue un axe stratégique des politiques publiques nationales’’, notant que ‘’l’instauration d’un climat des affaires attractif est essentiel pour le renforcement des investissements privés nationaux et internationaux’’.

« Notre continent, l’Afrique, est aujourd’hui bien outillé pour intégrer les chaînes de valeurs mondiales et transformer leurs atouts en opportunités de développement », a-t-il ajouté.

Ce sommet a réuni des représentants allemands et africains de haut niveau issus des milieux économique et politique, en vue d’échanger sur l’approfondissement des relations économiques et d’examiner la concrétisation de projets communs.