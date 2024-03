Le club burundais Dynamo Basketball Club (BBC) a déclaré forfait pour son match contre le FUS Rabat Basketball, prévu ce dimanche à Pretoria dans le cadre de la 4e saison de la Basketball Africa League (BAL 2024), ont indiqué les organisateurs de cette compétition continentale.

Cette décision a été prise contre le club «pour avoir refusé de se conformer aux règles de la ligue régissant les exigences en matière de maillot et d’uniforme», a indiqué dans un communiqué le président du BAL, Amadou Gallo Fall.

Lors de son match d’ouverture disputé samedi au SunBet Arena de Pretoria, le FUS Rabat s’est imposé face au club angolais Petro de Luanda par 82 à 73. Quant au Dynamo Basketball Club, il a battu durant le même jour les Tigers de Cape Town (Afrique du Sud) avec un score de 86 à 73.

The following has been announced by Basketball Africa League President Amadou Gallo Fall: pic.twitter.com/wlC0tMIh0s

— Basketball Africa League (@theBAL) March 10, 2024