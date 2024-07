Une semaine après l’annonce par le FUS de Rabat de la nomination de son nouveau coach, Saïd Chiba, la FRMF vient d’officialiser, ce lundi, la démission du technicien qui était à la tête de la sélection nationale U18.

C’était un secret de polichinelle. Entre la sélection nationale U18 et Saïd Chiba, le divorce était prononcé. Sur son site officiel, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) annonce avoir “accepté la démission de Saïd Chiba de son poste d’entraîneur de la Sélection Nationale U18”.

« La FRMF exprime ses remerciements à Chiba pour le travail accompli pendant l’exercice de sa fonction et lui souhaite bonne continuation dans son parcours professionnel« , conclut le communiqué.

L’instance qui gère le football national a également annoncé le départ de Hicham Mouannis, ancien coach de la sélection nationale U21 de futsal. LaFRMF remercie Mouannis pour tout ce qu’il a accompli tout en lui souhaitant bon vent pour le reste.

Rappelons que le Fath Union Sport, a annoncé mardi dernier son engagement avec Chiba pour une période de 3 ans. « L’histoire de l’entraîneur Saïd Chiba avec le FUS est une histoire de gloire, il a joué pour l’équipe de la capitale et a atteint les plus hauts niveaux de gloire… Aujourd’hui, il revient en tant qu’entraîneur pour combiner le passé et le présent, et faire une nouvelle histoire« , a écrit le club rbati sur Facebook.

Pour rappel, Chiba, à la tête des U18 s’était distingué lors de la dernière CAN où il s’est hissé jusqu’en finale de la compétition continentale. Il a également conduit cette même sélection jusqu’au quart de finale du Mondial qui s’était déroulé en Indonésie.