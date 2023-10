Tous les yeux seront rivés ce lundi soir sur la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or 2023. Pour cette édition, Yassine Bounou concourt pour le Trophée Yachine du meilleur gardien de but de l’année. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur la cérémonie.

Ce lundi, l’une des soirées les plus attendues du football mondiale aura lieu. En effet, la cérémonie tant attendue du Ballon d’Or se déroulera ce soir au Théâtre du Châtelet en France. Les amateurs de football s’attardent pour connaître le nom de celui qui va succéder à Karim Benzema, Ballon d’Or 2022.

Si les fans de football espèrent que Lionel Messi rafle le plus prestigieux des trophées individuels de football, les Marocains eux sont sur des charbons ardents. La raison? Yassine Bounou, gardien des Lions de l’Atlas est nominé pour la 2e fois consécutive au Trophée Yachine

Une cérémonie riche en trophées

Outre les deux trophées susmentionnés, la 67e cérémonie du Ballon d’Or sera également l’occasion de consacrer plusieurs catégories de joueurs. Il s’agit notamment du Ballon d’Or féminin, du Trophée Kopa pour le meilleur jeune joueur de la saison (-21 ans), du Trophée Gerd Müller du meilleur buteur, du Prix Socrates, attribué aux joueurs-ses engagés (projets sociaux et caritatifs) et des Trophées Club de l’année (homme et femme).

À quelle heure et où suivre la cérémonie?

La cérémonie qui attise chaque année la curiosité de milliers de fans du ballon rond débutera dès 17h15 (heure locale). Toutefois, celle-ci commencera par le bas classement masculin (de la 30e à la 11e place). Sur Arryadia, la diffusion ne commencera qu’à partir de 20h45 soit après le tapis rouge et juste avant la révélation du Top 10.

جائزة #الكرة_الذهبية مباشر على الرياضية الإثنين 30 أكتوبر الجاري الساعة 20:45 🇲🇦. كل التوفيق لحارس المنتخب الوطني المغربي #ياسين_بونو للحصول على جائزة ياشين كأفضل حارس في العالم للعام 2022. pic.twitter.com/ej8iFJqQca — Arryadia TV (@arryadiatv) October 23, 2023

Les favoris de cette année

Cette année la compétition pour le Ballon d’Or risque d’être rude. Cependant, un nom revient sur toutes les lèvres: Lionel Messi. Après avoir remporté la Coupe du monde en 2022, le n° 10 argentin semble bien parti pour remporter son 8e Ballon d’Or.

Parallèlement, deux autres joueurs pourraient surprendre plus d’un, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le premier, meilleur buteur du Mondial 2022, avait marqué les esprits lors de cette grand-messe du football avec son triplé face à l’Argentine en finale.

Quant à Haaland, c’est le joueur qui fait couler le plus d’encre depuis un bon bout de temps. Grand absent du Qatar 2022, ce norvégien en est à 65 buts avec Manchester City depuis son transfert en juillet 2022. Il est considéré comme “l’actuel phénomène” du ballon rond.

Yassine Bounou, le meilleur gardien de la Coupe du Monde 2022. 🇲🇦#FIFAWorldCup | #MARPOR pic.twitter.com/xmJVsbQfTU — Vibes Foot (@VibesFoot) December 10, 2022

Concernant le Trophée Yachine du meilleur gardien, le “match” se jouera entre le marocain Yassine Bounou et l’argentin Emiliano Martinez. Le premier avait écrit l’histoire avec les Lions de l’Atlas en Coupe du monde devenant ainsi la première équipe africaine à atteindre la demi-finale du Mondial. Martinez avait remporté cette dernière avec l’Albiceleste. Ces derniers sont également nominés pour le Ballon d’Or.

Liste complètes des nommés

Ballon d’Or masculin

Julian Alvarez (Argentine, Manchester City)

Nicolo Barella (ITA, Inter Milan)

Jude Bellingham (ANG, Dortmund/Real Madrid)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid/Al-Ittihad)

Yassine Bounou (MAR, Séville/Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City)

Ruben Dias (POR, Manchester City)

Antoine Griezmann (FRA, Atlético de Madrid)

Ilkay Gündogan (ALL, Manchester City/FC Barcelone)

Josko Gvardiol (CRO, Leipzig/Manchester City)

Erling Haaland (NOR, Manchester City)

Harry Kane (ANG, Tottenham/Bayern Munich)

Kim Min-jae (CDS, Naples)

Randal Kolo Muani (FRA, Francfort/PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO, Naples)

Robert Lewandowski (POL, Barcelone)

Emiliano Martinez (ARG, Aston Villa)

Lautaro Martinez (ARG, Inter Milan)

Kylian Mbappé (FRA, PSG)

Lionel Messi (ARG, PSG/Inter Miami)

Luka Modric (CRO, Real Madrid)

Jamal Musiala (ALL, Bayern Munich)

Martin Odegaard (NOR, Arsenal)

André Onana (CAM, Inter Milan/Manchester United)

Victor Osimhen (NIG, Naples)

Rodri (ESP, Manchester City)

Bukayo Saka (ANG, Arsenal)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool)

Bernardo Silva (POR, Manchester City)

Vinicius Jr (BRE, Real Madrid)

Ballon d’Or féminin

Aitana Bonmati (ESP, FC Barcelone)

Millie Bright (ANG, Chelsea)

Linda Caicedo (COL, Real Madrid)

Olga Carmona (ESP, Real Madrid)

Rachel Daly (ANG, Aston Villa)

Debinha (BRE, Caroline du Nord/Kansas City)

Kadidiatou Diani (FRA, Paris SG/Lyon)

Mary Earps (ANG, Manchester United)

Patricia Guijarro (ESP, FC Barcelone)

Yui Hasegawa (JAP, Manchester City)

Amanda Ilestedt (SUE, PSG/Arsenal)

Sam Kerr (AUS, Chelsea)

Mapi Leon (ESP, FC Barcelone)

Katie McCabe (IRL, Arsenal)

Hinata Miyazawa (JAP, MyNavi Sendai)

Lena Oberdorf (ALL, VfL Wolfsburg)

Ewa Pajor (POL, VfL Wolfsburg)

Salma Paralluelo (ESP, FC Barcelone)

Alexandra Popp (ALL, VfL Wolfsburg)

Hayley Raso (AUS, Manchester City/Real Madrid)

Alba Redondo (ESP, Levante)

Guro Reiten (NOR, Chelsea)

Wendie Renard (FRA, Lyon)

Fridolina Rolfö (SUE, FC Barcelone)

Jill Roord (PBS, VfL Wolfsburg/Manchester City)

Khadija Shaw (JAM, Manchester City)

Sophia Smith (USA, Thorns de Portland)

Georgia Stanway (ANG, Bayern Munich)

Daphne Van Domselaar (PBS, Twente/Aston Villa)

Trophée Yachine

Yassine Bounou (MAR, Séville/Al-Hilal)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

Ederson (BRE, Manchester City)

Dominik Livakovic (CRO, Dinamo Zagreb/Fenerbahçe)

Mike Maignan (FRA, AC Milan)

Emiliano Martinez (ARG, Aston Villa)

André Onana (CAM, Inter/Manchester United)

Aaron Ramsdale (ANG, Arsenal)

Brice Samba (FRA, Lens)

Marc-André Ter Stegen (ALL, FC Barcelone)

Les nommés pour le Trophée Kopa

Alejandro Balde (ESP, FC Barcelone)

Jude Bellingham (ANG, Dortmund/Real Madrid)

Eduardo Camavinga (FRA, Real Madrid)

Gavi (ESP, FC Barcelone)

Rasmus Højlund (DAN, Atalanta/Manchester United)

Jamal Musiala (ALL, Bayern Munich)

Pedri (ESP, FC Barcelone)

Antonio Silva (POR, Benfica)

Xavi Simons (PBS, PSV/RB Leipzig)

Elye Wahi (FRA, Montpellier/Lens)

Les nommés pour le Trophée Kopa

Alejandro Balde (ESP, FC Barcelone)

Jude Bellingham (ANG, Dortmund/Real Madrid)

Eduardo Camavinga (FRA, Real Madrid)

Gavi (ESP, FC Barcelone)

Rasmus Højlund (DAN, Atalanta/Manchester United)

Jamal Musiala (ALL, Bayern Munich)

Pedri (ESP, FC Barcelone)

Antonio Silva (POR, Benfica)

Xavi Simons (PBS, PSV/RB Leipzig)

Elye Wahi (FRA, Montpellier/Lens)