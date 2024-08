Ce week-end a marqué le coup d’envoi de plusieurs championnats de football. Les internationaux marocains ont brillé avec leurs clubs respectifs, promettant une saison palpitante. Retour sur les exploits des stars marocaines lors de cette rentrée sportive.

Le retour de plusieurs championnats ce week-end a été marqué par de belles performances des Lions de l’Atlas. Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri, Noussair Mazraoui, Amine Adli et Yassine Bounou ont tous marqué les esprits par leurs prestations remarquables.

Achraf Hakimi

Avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a entamé la saison en tant que capitaine lors du match de 1re journée de de la Ligue 1 contre Le Havre. Sous son leadership, les Parisiens se sont imposés 4-1. Malgré une équipe encore en rodage, Paris a su prendre les trois premiers points de la saison grâce à des buts de Lee Kang-In, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.

Le rôle de Hakimi dans ce match a été central, non seulement pour sa défense solide mais aussi pour son soutien constant en attaque. Il a su mener son équipe avec assurance et a contribué à maintenir la pression sur l’adversaire.

Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri a fait ses débuts en Süper Lig de manière éclatante. Lors de sa première titularisation avec Fenerbahçe, l’attaquant marocain a marqué son premier but dans le championnat turc contre Göztepe. L’attaquant marocain a inscrit le deuxième but de son équipe et de la rencontre à la 45e+7 minute, après l’ouverture du score par le Bosnien Edin Džeko.

Cette performance remarquable permet à Fenerbahçe de se positionner provisoirement à la troisième place du classement avec quatre points. En-Nesyri, qui a signé un contrat de cinq ans avec le club dirigé par le Portugais José Mourinho a montré qu’il est prêt à s’imposer comme un joueur clé cette saison après son passage réussi au FC Séville.

Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui a fait sensation lors de ses débuts en Premier League avec Manchester United contre Fulham. Le latéral droit marocain a affiché des statistiques impressionnantes avec un taux de précision de passe de 92%, cinq ballons récupérés, et plusieurs duels gagnés, tant au sol que dans les airs.

L’entraîneur Erik ten Hag a exprimé sa satisfaction quant à la performance de l’ex-Bavarois, soulignant qu’il reste encore du travail pour atteindre son plein potentiel. Avec une telle performance dès son premier match, Mazraoui promet de devenir une pièce maîtresse de l’équipe mancunienne cette saison.

Amine Adli

Amine Adli et le Bayer Leverkusen continuent sur leur lancée victorieuse. Après avoir remporté leur premier titre de champion d’Allemagne et la Coupe d’Allemagne la saison dernière, ils viennent d’ajouter la Supercoupe d’Allemagne à leur palmarès. Leverkusen a triomphé face à Stuttgart aux tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b), démontrant sa capacité à performer sous pression.

Adli, qui a joué un rôle crucial dans les succès de son équipe la saison dernière, a débuté la nouvelle saison avec la même détermination. Leverkusen, qui avait terminé la saison précédente en beauté malgré une défaite en finale de la Ligue Europa, semble bien décidé à continuer sur sa lancée.

Yassine Bounou

Yassine Bounou a ajouté un autre titre à sa collection en remportant la Supercoupe d’Arabie saoudite avec Al Hilal. Le match, remporté 4-1 contre Al Nassr de Cristiano Ronaldo, a été un autre moment de gloire pour le gardien marocain. Depuis son arrivée en Arabie saoudite, Bounou a déjà conquis la Roshn Pro League, la King’s Cup et la Saudi Super Cup.

Le portier des Lions de l’Atlas a prouvé une fois de plus son talent et son importance pour Al Hilal, livrant une performance de haut niveau et contribuant à la solidité défensive de l’équipe. À 33 ans, il continue de briller et de montrer qu’il est l’un des meilleurs gardiens de sa génération.