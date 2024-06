Pour un sixième match consécutif face à Cristiano Ronaldo, Yassine Bounou a empêché le quintuple Ballon d’Or de marquer, permettant à Al-Hilal de conserver son titre de champion de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en battant Al-Nassr aux tirs au but lors de la finale du tournoi.

Grâce à d’innombrables arrêts impressionnants et décisifs, Yassine Bounou a conduit Al Hilal à la victoire en finale de la Coupe du Roi, le vendredi 31 mai, après un affrontement intense contre Al Nassr (1-1, aux tirs au but 5-4), confirmant sa domination face à la star portugaise Cristiano Ronaldo dans leurs confrontations directes avec différents clubs et sélections depuis la Coupe du Monde.

Cristiano Ronaldo est INCONSOLABLE après la défaite aux tirs au but d'Al Nassr face à Al Hilal en finale de Coupe du roi des champions

Lors d’un match palpitant, Al-Hilal a pris l’avantage grâce à Alexander Mitrovic à la 7e minute, puis Ayman Yahya a égalisé pour Al-Nassr à la 88e minute.

Le match est resté à égalité, et les deux équipes sont allées aux tirs au but, que Al-Hilal a remportés (5-4), assurant ainsi le doublé championnat-coupe. Au cours du match, qui a vu l’expulsion des défenseurs d’Al-Hilal Ali Al-Bulaihi et Khaledou Koulibaly, ainsi que du gardien d’Al-Nassr David Ospina, Bounou a été décisif comme à son habitude.

Une fois de plus, le gardien du repaire des Lions de l’Atlas a permis à Al Hilal de maintenir son invincibilité en compétition locale cette saison.

Le portier marocain a également empêché Cristiano Ronaldo de marquer pour le sixième match consécutif toutes compétitions confondues depuis la Coupe du Monde 2022 et la victoire du Maroc contre le Portugal en quart de finale de la compétition.

Après l’avoir empêché de réaliser son rêve de jouer la demi-finale de la Coupe du Monde, Bounou a cette fois-ci anéanti son espoir de décrocher son premier trophée avec Al Nassr, l’obligeant à accepter une défaite en finale de la Coupe du Roi et à connaître une deuxième saison consécutive sans titre pour le Portugais.

Bien que Ronaldo n’ait pas manqué son tir, Yassine Bounou a été crucial pour Al Hilal en stoppant le septième tir au but d’Al Nemer.

Après la défaite, le quintuple Ballon d’Or n’a pu cacher sa profonde tristesse. CR7 est resté allongé sur la pelouse, les mains sur son visage. Après s’être redressé, la tête baissée, le Portugais a éclaté en sanglots.

Ainsi, Ronaldo est revenu bredouille une sixième fois face à Yassine Bounou. En six matchs contre Bono, CR7 a manqué le but au moins à 9 reprises. Le gardien du repaire des Lions de l’Atlas est sorti victorieux en 5 matchs, remportant par la même occasion trois trophées, avec 0 victoire pour Cristiano Ronaldo.

