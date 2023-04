Ayem Nour placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le Maroc

L’animatrice et chroniqueuse française Ayem Nour est bloquée au Maroc avec son fils Ayvin. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire du royaume.

L’ex-candidate de Secret Story est dans la tourmente. Au cœur d’un conflit avec son ex-mari, l’homme d’affaires Vincent Miclet, Ayem Nour est bloquée au Maroc depuis plusieurs mois avec son fils Ayvin. Le couple se dispute la garde de l’enfant âgé de six ans. Dans un communiqué cité par Le Parisien, l’avocat de l’homme d’affaires installé au Maroc indique qu’Ayem Nour «est actuellement placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire marocain. Malgré cela, elle a tenté de quitter le Maroc, avant d’être bloquée par la police de l’air et des frontières marocaine».

Le 27 mars dernier, Ayem Nour a même lancé un appel à l’aide à Emmanuel Macron et au roi Mohammed VI sur son compte Instagram.

« Votre majesté, monsieur le président de la République, c’est un appel à l’aide, un appel au secours, un cri de détresse d’une mère désemparée que je lance. Je vous supplie de me venir en aide. Je vous supplie de faire appliquer la loi et les décisions de justice française qui ont été déjà rendues et de nous laisser rentrer chez nous. Je vous implore de ne pas me séparer de mon enfant », a écrit sur son compte Instagram, l’animatrice française d’origine algéro-tunisienne.Le couple s’est séparé il y a quelques années et Ayem avait obtenu des autorités françaises la garde de son enfant en France, avec un droit de visite octroyé à Vincent Miclet, lors des vacances et un week-end sur deux, relate Le Parisien.

« Mais une clause de revoyure prévoyait qu’à partir de ses six ans, l’enfant devait passer les vacances d’été sur une période d’un mois avec son père au lieu des 15 jours maximum prévus jusque-là », ce qui inquiétait la jeune trentenaire. « Il y a toujours eu des conflits depuis que j’ai pris la décision de la séparation. Il avait demandé la garde exclusive et il a toujours contesté la décision qui m’avait attribué la garde », assure la mère de famille contactée via téléphone à Marrakech par Le Parisien. Finalement, l’animatrice avait conclu un accord avec le père de son fils, l’autorisant à vivre chez lui et être scolarisé à Marrakech pour un essai d’un an et demi.«Si tout se passait bien, j’avais accepté que cela continue. Mais j’ai rapidement compris qu’en réalité, il m’avait amené sur son terrain au Maroc pour tenter d’obtenir la garde exclusive», regrette Ayem Nour, souhaitant faire marche arrière et rentrer chez elle dans le sud de la France avec son fils.

Lire aussi : La chroniqueuse et ex-star de téléréalité Ayem Nour se dit « séquestrée » au Maroc «Je me suis présenté à l’école américaine avec mes papiers officiels français. Ils ont alors accepté de me remettre mon fils», raconte la célébrité. Le problème réside dans le fait que le passeport de l’enfant se trouve entre les mains de Vincent Miclet, les maintenant bloqués au Maroc. «Je me suis rendu au consulat et à l’ambassade. Mais mon mari avait pris le soin d’appeler les autorités pour éviter qu’on me délivre un nouveau passeport. Ayant aussi une partie de l’autorité parentale, il a joué la carte juridique», explique-t-elle encore auprès du média français. De son côté, Vincent Miclet a déposé plainte le 15 novembre dernier pour «l’enlèvement et le détournement d’un mineur de moins de dix-huit ans», selon le droit marocain. L’avocat de Vincent Miclet a fait savoir «qu’il fait entièrement confiance à la justice marocaine et que les faits reprochés à la mère de son fils sont extrêmement graves, puisqu’il s’agit notamment d’enlèvement d’enfant et de refus de scolarisation». Selon des documents consultés par Le Parisien, la justice marocaine a confirmé l’instruction contre Ayem Nour le 3 janvier dernier. Des audiences techniques doivent se tenir cette semaine mais un procès devrait bien avoir lieu dans les mois à venir, affirme le quotidien.