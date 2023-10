Audi Maroc a lancé mardi 10 octobre, deux nouveaux modèles phares : l’Audi Q8 e-tron et le Q8 Sportback e-tron. Tous deux héritent de modifications significatives au niveau du design, mais aussi de l’autonomie nettement améliorée.

Le nouveau Audi Q8 e-tron, le SUV phare de la marque aux anneaux, fait peau neuve avec une version classique, et une autre plus dynamique pour le Q8 Sportback. Ces deux modèles adoptent un nouveau design avant et arrière, reprenant l’identité visuelle électrique de la marque. L’Audi Q8 e-tron hérite ainsi d’un design en deux dimensions des quatre anneaux à l’extérieur. Le lettering du modèle, qui s’accompagne du logo Audi sur le montant de vitre, est nouveau lui aussi.

Et pour mieux réconcilier les Marocains avec l’électrique, toujours inquiets de tomber en panne de jus, la capacité de la batterie a été nettement améliorée (115 kw/h) : 571 kilomètres pour la version SUV et 594 kilomètres pour la version Sportback. Des performances réalisables à condition bien sûr d’adopter une conduite “normale”.

Technologie et performance :

La technologie de pointe s’invite également sur ces nouveaux Q8 e-tron à travers ses phares LED à matrice numérique, ses rétroviseurs virtuels, et l’écran tactile central du tableau de bord.

Les nouveaux phares LED à matrice numérique permettent une conduite intelligente grâce à la répartition lumineuse adaptative, l’éclairage de voie, l’éclairage d’orientation et l’avertisseur de danger sans aveugler les autres véhicules.

Les rétroviseurs virtuels Audi, quant à eux, remplacent les traditionnels miroirs par des caméras et restituent fidèlement les images de la route sur des écrans OLED 7 pouces, situés dans l’habitacle. Cette solution offre une visibilité parfaite en toute situation, même en cas de forte luminosité ou de mauvais temps.

L’écran tactile central du tableau de bord, offre un accès facile aux commandes de navigation, de divertissement, de climatisation et bien plus encore. Le système d’info divertissement Audi MMI est équipé des dernières avancées en matière de connectivité, de navigation et de commandes vocales, garantissant une expérience de conduite connectée sans pareille.

Espace et confort

Avec une longueur de 4,915 mètres, une largeur de 2,189 mètres et une hauteur de 1,619 mètres pour la Sportback et 1,633 mètres pour le SUV, la Q8 e-tron offre un espace et un confort maximum. L’espace de chargement reste généreux avec 569 litres pour l’Audi Q8 e-tron, contre 528 litres pour la Sportback.

Sur une borne de recharge rapide, l’Audi Q8 55 e-tron peut charger jusqu’à 114 kWh. La batterie de l’Audi Q8 55 e-tron se charge de 10 à 80 % en 31 minutes environ.

Tarifs : à partir de 900.000 DH pour la Q8 e-tron et 990.000 DH pour la Q8 Sportback e-tron