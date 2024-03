Direction des établissements et entreprises publics relevant du ministère de l'Economie et des Finances. © DR.

Les recettes fiscales se sont établies à 43,87 milliards de dirhams (MMDH) à fin février, en progression de 9,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon le ministère de l’Économie et des Finances.

Les recettes fiscales ont ainsi affiché un taux de réalisation de 16,2% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances (LF), fait savoir le ministère dans la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) de février 2024.

Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se sont chiffrés, quant à eux, à 974 millions de dirhams (MDH), contre 1,3 MMDH à fin février 2023.

Par nature d’impôt et de taxe, l’Impôt sur les sociétés (IS) affiche une progression de 418 MDH (+15%), due principalement à l’IS retenu à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers et sur les produits de placements à revenu fixe.

L’impôt sur les revenus (IR) a enregistré une hausse de 281 MDH (+2,7%) grâce notamment aux recettes issues de l’action de l’administration fiscale (+234 MDH), tandis que la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a augmenté de 2,3 MMDH, sous l’effet principalement de la TVA à l’intérieur.

Pour ce qui est des droits de douane, ils ont connu un repli de 185 MDH, dû principalement à la baisse des importations.

S’agissant des Taxes intérieures de consommation (TIC), elles ont grimpé de 211 MDH (+4,3%), couvrant une amélioration de 15% des TIC sur les produits énergétiques et une baisse de 10,2% de celles sur les tabacs.

De même, les droits d’enregistrement et de timbre ont progressé de 590 MDH (+11,1%), suite notamment à la hausse de 432 MDH des droits d’enregistrement.

Par ailleurs, la SCRT dégage une hausse de 2,9 MMDH des recettes non fiscales qui se sont établies à 5,1 MMDH à fin février 2024. Ces recettes proviennent des établissements et entreprises publics à hauteur de 417 MDH et des autres recettes pour un montant de 4,7 MMDH.