Les ventes du secteur automobile se sont établies à près de 70,97 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2023, en hausse de 34,3% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des Changes.

Cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir, le segment du câblage (+44,3%), celui de la construction (+26,2%) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+34,1%), indique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

En parallèle, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 13,6%, soit 3,02 MMDH au titre des six premiers mois de l’année 2023. Cette évolution est attribuable à la hausse des exportations des vêtements confectionnés (17,1%), des articles de bonneterie (+7,1%) et des chaussures (+7,9%).

Par ailleurs, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont augmenté de 33,3% s’établissant à 11,61 MMDH à fin juin 2023.

En revanche, les ventes du secteur de l’agriculture et agroalimentaire accusent une légère baisse au cours des six premiers mois de l’année 2023. Cette évolution est tributaire, essentiellement du recul des exportations de l’industrie alimentaire (-2,5%) conjugué à une baisse des ventes de l’agriculture, sylviculture et chasse (-1,2%).

Les exportations des phosphates et dérivés, quant à elles, se situent à 36,76 MMDH à fin juin 2023 contre 56,57 MMDH une année auparavant.

Cette évolution s’explique par la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques (-32,9%), de celles de l’acide phosphorique (-38%) et de celles des phosphates (-43,2%).

A noter que le niveau enregistré à fin juin 2023 demeure supérieur à celui enregistré en 2019.