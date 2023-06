Le marché marocain de l’automobile a connu une nette augmentation en matière des exportations à fin mai 2023. En effet, les ventes du secteur automobile se sont établies à près de 57,84 milliards de dirhams (MMDH) à ladite période, en hausse de 39,9% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des Changes.

Cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir, le segment de la construction (+35,9%), celui du câblage (+46,3%) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+31,9%), indique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

En parallèle, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 15,9%, soit 2,84 MMDH au titre des cinq premiers mois de l’année 2023. Cette évolution est attribuable à la hausse des exportations des vêtements confectionnés (19,5%), des chaussures (12,4%) et des articles de bonneterie (+8,8%).

Par ailleurs, les ventes du secteur de l’électronique et électricité et celles du secteur « autres extractions minières » augmentent respectivement de 35,9% et de 23,2%.

S’agissant des exportations des phosphates et dérivés, elles se sont établies à 31,13 MMDH à fin mai 2023, contre 47,20 MMDH à la même période 2022. Cette évolution s’explique par le recul des ventes des engrais naturels et chimiques (-33,8%), de celles de l’acide phosphorique (-33,7%) et de celles des phosphates (-36,3%).