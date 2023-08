Le destroyer de l’US Navy USS Paul Ignatius est arrivé à Agadir pour participer au côté de la frégate de la Marine royale Sultan Moulay Ismail à l’exercice naval conjoint Atlas Handshake 23, annonce l’ambassade US à Rabat.

Le destroyer de classe Arleigh Burke de la marine de guerre américaine USS Paul Ignatius a accosté au port d’Agadir afin d’effectuer un exercice naval conjoint avec la Marine royale dans les eaux territoriales nationales, a indiqué ce samedi 26 août la représentation diplomatique des Etats-Unis à Rabat sur Twitter, rebaptisé X.

كجزء من مناورة the Atlas Handshake 23-1، وهي مناورة بحرية ثنائية بين القوات البحرية الأمريكية والمغربية، وصلت مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز USS Paul Ignatius إلى مدينة أكادير بجوار الفرقاطة البحرية الملكية المغربية السلطان مولاي إسماعيل. ويهدف هذا التمرين إلى تقوية وتعزيز… pic.twitter.com/gGwBsqCs0Y — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) August 26, 2023

L’évènement verra la participation, côté marocain, de la frégate Moulay Ismail. «Cet exercice vise à renforcer et à améliorer la préparation au combat des forces participant aux opérations et à la sécurité maritimes», souligne la diplomatie américaine.

En 2019 et en 2021, deux autres exercices militaires Atlas Handshake ont eu lieu conjointement entre l’US Navy et la Marine Royale.

En novembre 2019, les Américains y ont participé par le biais du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Donald Cook, alors que le Maroc a participé avec la frégate multi-missions Sultan Moulay Ismail. L’exercice a eu lieu vers Aourioua, près de Tan-tan, au large des côtes marocaines.

En janvier 2021, les Américains y ont participé avec Destroyer USS Porter tandis que la Marine royale a participé avec la frégate Allal Ben Abdellah, en service depuis septembre 2012.

Ces exercices ainsi que le plus grand exercice interarmées combiné «African Lion», organisé chaque année par les FAR et les Forces armées américaines, démontre la force durable du partenariat américano-marocain et l’engagement des deux pays à assurer la stabilité et la sécurité régionales.