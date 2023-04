Assurances: les primes émises ont augmenté de 8,5% en 2022

Les primes émises par l’ensemble des entreprises d’assurances et de réassurance, à l’exception des réassureurs exclusifs et des assureurs Takaful, se sont établies à 54,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, en hausse de 8,5% par rapport à l’exercice précédent.

La branche « Vie » a enregistré une hausse de 10,7% à 25,4 MMDH et la branche “Non vie” a totalisé 29,1 MMDH en progression de 6,7%, a indiqué l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) dans ses statistiques annuelles relatives à l’exercice 2022.

Au niveau de la branche « Vie », le segment “Épargne-dirhams” a connu une hausse de 16,3% à 20,95 MMDH alors que les segments « Décès » et « Épargne-support unités de compte » ont marqué respectivement des baisses de 0,1% à 3,21 MMDH et 28% à 1,23 MMDH.

Assurances « Automobile »

Dans la branche « Non vie », l’Autorité fait également état d’une hausse des primes de l’Automobile de 5,7% à 13,72 MMDH et des « Accidents corporels » également de +5,7% à 5,04 MMDH.

Créée en remplacement de la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (Ministère de l’Economie et des Finances), l’ACAPS est l’Autorité compétente pour le contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance, des intermédiaires d’assurances ainsi que des organismes de prévoyance sociale (caisses de retraites, mutuelles de prévoyance sociale et organismes gestionnaires de l’Assurance Maladie Obligatoire).

L’Autorité dispose de larges compétences en matière de régulation et de supervision des secteurs qui lui sont assujettis, et ce dans l’intérêt des assurés, affiliés et bénéficiaires de droits.